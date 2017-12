Politik Hirschau

27.12.2017

100 000 Euro für den Anschluss von zehn Parzellen an die Fernwärmeversorgung im geplanten Baugebiet Schulstraße: Diese Investition macht dem Ausschuss für Bau, Umwelt und Technik des Hirschauer Stadtrats Kopfzerbrechen, zumal zu klären ist, wie das fair finanziert werden könnte.

Einspruch Der Bau eines Gemeinschaftshauses in Containerbauweise am Dorfplatz in Burgstall mit Kosten in Höhe von 60 000 bis 70 000 Euro schien bereits in trockenen Tüchern, jetzt erhob das Landratsamt Einspruch bezüglich des Standorts. Die Behörde bemängelte die Abstandsflächen, das Gebäude müsste etwas verrückt oder an einem anderen Platz errichtet werden. Ortssprecher Hans Scharl sagte zu, dieses Thema in der Dorfgemeinschaft zu besprechen. Da alle Fraktionen diesem Projekt positiv gegenüberstehen, sollen trotzdem für 2018 Haushaltsmittel eingestellt werden. Die endgültige Entscheidung wurde vertagt. (fg)

Eine Übernahme der Kosten durch die Stadt wäre eine Subventionierung der Häuslebauer, die Weitergabe würde den Baulandpreis deutlich erhöhen. Bei der Sitzung unter Leitung von 2. Bürgermeister Josef Birner einigte sich der Ausschuss darauf, noch mal mit spitzer Feder rechnen zu lassen. Dann soll darüber im gesamten Stadtrat entscheiden werden.Diplom-Ingenieur (FH) Thorsten Meierhofer vom Institut für Energietechnik der OTH Amberg-Weiden machte ein Vollkostenrechnung auf. Ein Neubau bis rund 180 Quadratmeter habe aktuell einen Wärmebedarf von 12,5 Megawattstunden (MWh) pro Jahr. Der Anschluss sei von der Lessingstraße her technisch machbar. Die Kosten pro MWh lägen derzeit bei 61 Euro und damit über den gültigen 54 Euro, die in den Zehn-Jahres-Verträgen bis 2022 festgesetzt seien, wie Kämmerer Hermann Siegert informierte. Die Modernisierung des Netzes habe die Kapazität von 2000 auf 3200 MWh gesteigert, die benötigte Wärmemenge wäre somit vorhanden, stellte Meierhofer fest.Der derzeit wirtschaftlich zu niedrige Preis sei mit dem Netz von der AOVE übernommen worden, stellten die Ausschussmitglieder fest, die Kosten müssten langfristig gedeckt werden. Zudem sei ein Anschlusszwang nicht sinnvoll, waren sich alle einig. Das Konzept solle unter Einbeziehung der anstehenden Schulsanierung mit danach erheblich geringerem Energiebedarf dort optimiert werden. Eile sei zu Beginn der Planungsphase nicht geboten, wenngleich das Ziel der Energieautarkie verfolgt werden solle.Beim neuen Backhaus Kutzer dürfen weitere Werbeanlagen angebracht werden, erlaubte der Ausschuss. Unmut rief aber hervor, dass man sich nicht an den vom Ausschuss genehmigten Standort gehalten, sondern das Landratsamt eine Verschiebung um 20 Meter zugestanden hat. Deshalb soll nachgefragt werden, wie das so laufen konnte. Flott wurden Bauanträge auf den Neubau von Einfamilienhäusern in der Sonnenstraße sowie eines Carports befürwortet und an das Landratsamt weiterverwiesen.Rudolf Wild (SPD) wies auf den massiven Rückgang von Bienen, Insekten und Vögeln hin. Der Stadtrat regte an, auf stadteigenen Grundstücken, zum Beispiel dem ehemaligen TuS-Platz, an Randstreifen von Straßen oder Radwegen, Blumenwiesen und nicht nur Gras anzusäen. Flächen seien genug da, merkte Josef Luber (CSU) an.Die Sanierung der Kapelle in der Ortschaft Steiningloh komme gut voran, berichtete 2. Bürgermeister Josef Birner. "Der Dachstuhl des Baudenkmals konnte fast komplett erhalten werden, das wird ein Schmuckstück", bemerkte er.