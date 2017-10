Politik Hirschau

08.10.2017

Erst fällte ein Anwohner im neuen Baugebiet Sonnenstraße eine geschützte Eiche, jetzt wollte er auch noch diverse Ausnahmen vom Bebauungsplan haben. Das lehnte der Bauausschuss aber ab.

Stadträte überrascht

Auftragslage zu gut

Der Bauherr war vom Landratsamt dazu aufgefordert worden, als Ersatz für die widerrechtlich abgesägte Eiche zwei Stileichen auf seinem Grundstück anzupflanzen. Bei der Stadt hatte er jetzt mehrere Befreiungen vom Bebauungsplan beantragt. Nachdem sich im Baugebiet bislang alle Bauherren an die Festsetzungen hielten und der Ausschuss auch bei dem Antrag keine sachlichen Gründe zu Abweichungen und Befreiungen sah, wurde das gemeindliche Einvernehmen zu der Bauvoranfrage nicht erteilt.Als ärgerlich bezeichnete Bürgermeister Hermann Falk in der Sitzung, dass die Kosten für die Abbiegespur zum neuen Baugebiet an der Staatsstraße nach Weiden von der Stadt alleine zu stemmen seien. Durch Kontakte zu Abgeordneten soll versucht werden, über Kostenaufteilungen zu sprechen.In diesem Zusammenhang zeigten sich die Stadträte Rudolf Wild und Johanna Erras-Dorfner überrascht, dass das vom gesamten Stadtrat beschlossene Gewerbegebiet von der CSU-Fraktion im Alleingang in der Presse vorgestellt worden war. Peter Leitsoni erläuterte, die Maßnahme sei eine Station der CSU-Sommertour im Stadtgebiet gewesen, wobei Bürgermeister Falk als Gast eingeladen gewesen sei. Der stellte in Aussicht, derartige Termine künftig differenzierter zu sehen.Dem Antrag des BRK auf diverse Nutzungsänderungen im Seniorenheim in der Klostergasse wurde nach Diskussion zugestimmt. Rudolf Wild und Peter Leitsoni kritisierten, dass die Heimleitung die Nutzungsänderungen im Vorfeld nicht mit der Stadt abgesprochen habe. Zwischen dem Roten Kreuz und der Forster-Dorfner'schen Spital- und Krankenhausstiftung gebe es einen Vertrag, nach dem sämtliche Baumaßnahmen mit der Stadt abzusprechen seien. In dem Vertragswerk stehe auch, dass ein Gremium zu bilden sei, das im Turnus die Belange des Hauses bespricht. Dieses Gremium beider Vertragsparteien bestehe bis heute nicht. Die Verwaltung wurde beauftragt die Situation zu prüfen.In der Nähe der "Cretavera", auf Gemeindegebiet Gebenbach, entsteht noch heuer ein Solarpark. Der Einspeisepunkt ist bei einer Trafostation auf Hirschauer Gebiet, am "Sandhof". Bürgermeister Falk wurde ermächtigt die notwendigen Verträge mit dem Betreiber zu unterzeichnen.Die Baufirma Braun teilte der Stadt mündlich mit, dass die Fortsetzung der Wegepflasterung im Friedhof heuer aufgrund der Auftragslage nicht mehr möglich sei. Die Maßnahme soll nun im kommenden Frühjahr beginnen. Zu behandeln hatte der Ausschuss auch eine Reihe von Einzelanträgen. Unter anderem eine Reihe von Neubauten von Einfamilienhäusern mit den entsprechenden Nebengebäuden.Dem Antrag zum Abbruch eines Wohnhauses, Errichtung einer Gartenmauer, Neubau eines Technikraumes, Errichtung von sechs Stellplätzen und Fenstereinbauten in die bestehende Nordfassade der Postgasse 5 wurde mit Auflagen zugestimmt. Festgestellt wurde, dass das Anwesen Postgasse 3 ohne Zustimmung der Stadt abgebrochen wurde. Man gehe davon aus, dass die Baulücke zu einem späteren Zeitpunkt wieder geschlossen werde, auch wenn die Baumaßnahmen derzeit nicht darauf hindeuten.Dem Bauantrag zum Wiederaufbau einer landwirtschaftlichen Bergehalle nach einem Brand in Ehenfeld wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Ein Grenzbaum, der durch Brandeinwirkung im Nachgang noch zu fällen war, ist durch eine Ersatzpflanzung zu ersetzen.