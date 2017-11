Politik Hirschau

22.11.2017

Steiningloh. Im Hirschauer Ortsteil Steiningloh baut die Firma Jobst DSL die Breitbandversorgung aus und verbessert den Anschluss auf bis zu 50 000 Kilobit je Sekunde (kbit/s) im Download und 5000 kbit/s im Upload. Die Maßnahme soll bis Herbst 2018 abgeschlossen sein.

Jobst DSL erschließt dazu einen neu zu bauenden Kabelverzweiger der Telekom, die Bürger werden über ihre herkömmliche Telefonleitung versorgt. Als Standardtarif gibt es einen Kombi-Anschluss mit Internet und Telefonanschluss. Aber auch Varianten mit mehreren Telefonnummern oder nur Internetversorgung sind möglich. Für Wenig-Nutzer ist eine Lösung mit 10 000 kbit/s möglich, und das mit und ohne Telefonie. Die Bandbreiten können künftig auch noch gesteigert werden. Geplant wird über den Winter, im Frühling soll die Maßnahme anlaufen.Bürger können laut Stadtverwaltung die Anschlüsse bereits jetzt bei der Firma Jobst DSL in Amberg (09621/48 76 66, Internet www.jobst-dsl.de) bestellen und ihre Wünsche abklären. Wichtig ist es vor allem, wenn die Mitnahme der bisherigen Telefonnummer gewünscht ist, sich direkt an Jobst DSL zu wenden.Um die bestehende Leitungslänge deutlich zu verkürzen, wird ein zehn Meter hoher Mast aufgestellt. Das dort vom Mariahilfberg aufgefangene Funksignal wird ins vorhandene Kabelnetz eingespeist und auf kurzem Weg zum Kunden gebracht. So sind später bis zu 100 Mbit/s möglich.