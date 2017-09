Politik Hirschau

17.09.2017

26

0 17.09.201726

Die Erweiterung des betreuten Wohnens in Hirschau ist im vollen Gange. Bürgermeister Hermann Falk informierte sich über den Baufortschritt des Millionen-Projekts.

Hirschau. (fg) Bürgermeister Hermann Falk traf sich mit Architekt Markus Maier, Polier Bernhard Honig, Kämmerer Hermann Siegert und Bauamtsleiter Martin Beck vor Ort zu einem Projektgespräch, kurz bevor die Betondecke für den ersten Stock gegossen wurde. Das Projekt schließt an die bereits vorhandenen Wohnungen im früheren Wohnhaus der Armen Schulschwestern an und schließt die derzeitige Baulücke in der Postgasse. Die Gesamtinvestition beträgt zwei Millionen Euro, vom Hirschauer Unternehmer Klaus Conrad kommen 1,5 Millionen Euro als Spende. Nur dank seines Engagements ist diese Erweiterung möglich.Auf einer Wohnfläche von 440 Quadratmetern entstehen zehn weitere Wohnungen (35 bis 53 Quadratmeter) im Zuge des betreuten Wohnens. Sämtliche Wohneinheiten sind behindertengerecht ausgestattet.Die Bewohner haben die Möglichkeit, Leistungen im durch einen Übergang verbundenen Altenheim dazu zu buchen und die dortigen Veranstaltung zu besuchen. Dazu kommt auf 230 Quadratmetern im benachbarten Senioren- und Pflegeheim St. Barbara der neue Bereich ambulante Tagespflege für bis zu 18 Personen. Dieser Teil wird in einem Zug mit den Wohneinheiten erstellt und nach Fertigstellung vom Bayerischen Roten Kreuz (Träger des Senioren- und Pflegeheims) betrieben.Architekt Markus Maier erläuterte den Baufortschritt. Im Herbst soll der Rohbau stehen, über den Winter der weitere Ausbau folgen. Mit der Eröffnung rechnen er und die Stadt Hirschau, die als Träger der Wohnungen fungiert, bis Mitte nächsten Jahres.