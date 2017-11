Politik Hirschau

30.11.2017

Erfreuliche Nachricht von Bürgermeister Hermann Falk: Die Steuerkraft der Stadt Hirschau stieg im vergangenen Jahr von 1010 Euro pro Einwohner auf 1207 Euro an. Bei den Bürgerversammlungen in der Gemeinde lagen zahlreiche Anfragen vor.

Straßenbaumaßnahmen ein Schwerpunktthema Hirschau: Hier wurde angefragt, warum das Müllauto nicht durch den Abschnitt der Sudetenstraße bei den Kleingärten fahre - hier gebe es auch keine Straßenbeleuchtung und kaum Räumdienst im Winter. Karl Merkl erkundigte sich, was in der Postgasse erneuert wird, der Bürgermeister sagte Anliegerinformation und Bürgerbeteiligung zu. Geklärt wurde, dass das Längsparken gegen die Fahrtrichtung in der Innenstadt nicht gestattet ist. Auf Frage von Franz Dorfner zeigte der Bürgermeister das Wegekonzept beim neuen Edeka-Markt auf und informierte, dass das Nachfolgenutzungskonzept zum Kaolinabbau alle fünf Jahre fortgeschrieben wird. Die Einschränkungen an der Zufahrt nach Krickelsdorf würden aufgehoben, wenn die Maßnahme beendet sei.



Ehenfeld: Bürger regten an, im Bereich der Kreisstraße AS 18 innerorts Blitzgeräte einzusetzen, ebenso Tempo 30 im Umfeld des Kindergartens sowie ein Verkehrsspiegel an der Kreuzung bei der südlichen Dorfeinfahrt. Beim Landkreis soll wegen eines temporären Grüncontainers im Herbst nachgefragt werden. Vorgeschlagen wurde, mehr als die geplanten zwei Ladesäulen für E-Autos im Stadtbereich aufzustellen, zumal die Säule bei der Schule wegen neuer Steckerformen kaum mehr genutzt werden könne. In den Ortsteilversammlungen wurden mehrfach zusätzliche Straßenbeleuchtung, Verbesserung von Verbindungswegen oder Rückschnitt von Buschwerk an Wegen gefordert.



Weiher: Hier war der Unterhalt der Fensterbachquelle Thema. Eigentümerin ist die Stadt Schnaittenbach, die deswegen kontaktiert werden solle. Angeregt wurde, den Feldweg vom Gewerbegebiet zum Dienhof wieder zu öffnen. Die Straßensanierungen im Bereich von Kricklhof hin zur AS 18 werden bei der Haushaltsaufstellung diskutiert, ebenso die Renovierung des Zifferblatts der Kapelle. Die Standortfrage für das Feuerwehrhaus Weiher ist mit dem Wasserwirtschaftsamt zu besprechen, bevor die örtliche Wehr einbezogen wird.



Burgstall, Steiningloh, Urspring und Krondorf: Bei der Versammlung ging es um die Verbesserung der Breitbandversorgung. Thema war auch der Radweg von Hirschau nach Amberg, hier wurden Varianten vorgestellt. Das darin enthaltene Stück von Steiningloh nach Immenstetten ist in einem sehr schlechten Zustand. Derzeit eine Gemeindeverbindungsstraße, wird eine Herabstufung zum Feldweg geprüft. Das hätte allerdings zur Folge, dass dann die Anlieger für den Unterhalt aufkommen müssten. In Steiningloh und Urspring gibt es Bebauungswünsche, die von einem Planungsbüro geprüft werden sollen. Der im Zuge der Sanierung in Krickelsdorf abmontierte Briefkasten wird so bald wie möglich von der Post wieder angebracht. Bis dahin gilt es, ein Provisorium zu suchen. (fg)

Wie Falk die Bürger in den Ortsteilen und im Kerngebiet informierte, wurde der Haushaltsplan der Stadt nahezu umgesetzt. Die berechneten Einnahmen seien eingegangen, einige Investitionen hätten wegen Überlastung der Firmen ins Jahr 2018 verschoben werden müssen. Andere Projekte würden neu ausgeschrieben, da die Angebote einfach zu hoch gewesen seien.Schwerpunkte 2017 waren nach seinen Aussagen Kanalisation, Wasserversorgung, Straßenbeleuchtung und Straßenbau in Krickelsdorf, Sanierung der Kapelle Steiningloh, Erschließung des Gewerbegebiets Am Bachranken, Umrüstung der Straßenlampen auf LED, Anschaffung eines E-Autos für die Stadt, Kauf eines Feuerwehrautos, Begrünung der Innenstadt, Übernahme der Fernwärme von der AOVE und Erweiterung des Betreuten Wohnens mit 1,5 Millionen Euro Unterstützung der Familie Conrad. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt beträgt laut Bürgermeister aktuell 1688 Euro. 2018 sind geplant die Einrichtung eines Bürgerbüros im Rathaus, Kanalbau in Ober- und Untersteinbach, Ausbau der Postgasse mit Fertigstellung des Betreuten Wohnens und Fortsetzung der Pflasterarbeiten am Friedhof. Der Durchgang zum Edeka-Markt von der unteren Innenstadt her, die Planung der Generalsanierung der Schule, der Ankauf eines Feuerwehrautos für Krondorf-Burgstall sowie Schaffung eines Durchgangs von der Josefstraße zur Innenstadt komplettieren die Vorhaben.