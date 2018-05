Politik Hirschau

13.05.2018

Kein Halteverbot Die meisten Bauanträge hat der Ausschuss für Bau, Umwelt und Technik ohne Diskussion durchgewunken. Einstimmig abgelehnt wurde das Ansinnen von Norbert Pfab, unterhalb der Moosweiherstraße (vor Beginn der Kleingartenanlage) nahe am Weiherufer auf seinem Grundstück ein alleinstehendes Wohnhaus zu errichten. Trotz des vorhandenen Bebauungsplans Hirschau-West handle es sich um keine für Wohnungszwecke bebaubare Fläche, hieß es.



Vom Tisch ist die Containerlösung für das Gemeinschaftshaus in Burgstall. Geplant ist nun der deutlich gefälligere Anbau an einen bestehenden Stadel. Vorab soll es wegen der endgültigen Gestaltung und Anpassung an die dörfliche Umgebung ein Gespräch mit den Bürgern geben.



Die am Rand der Schönbrunner Straße im Bereich der Hochhäuser geparkten Autos empfinden viele der dort wohnenden Bürger als Gefahrenstelle. Landratsamt und Polizei sahen die Begründung der Stadt bei der Verkehrsschau als nicht ausreichend für ein Halteverbot an. Für die Bürger, die dort regelmäßig vorbeifahren, ist dies unverständlich: Die Sichtbehinderung in der Kurve zwischen zwei Einmündungen sei massiv. Die Stadt sprach inzwischen mit dem Bauträger der Hochhäuser. Bis zu 20 weitere Parkplätze sollen die Situation etwas entspannen. Auf Anregung von Wolfgang Bosser wird die Ausleuchtung eines Teils der Forststraße überprüft. Das geschieht auch hinsichtlich der Qualität der Pflasterverlegung im geplanten Durchgang zur Josefstraße beim "Zuckersüß". (fg)

Ein dicker Brocken wird die Sanierung der Moosweiherstraße. Doch auch mit besonders unappetitlichen anderen Batzen befasst sich der Ausschuss für Bau, Umwelt und Technik des Hirschauer Stadtrates.

Das Gremium beschloss bei seiner Sitzung die Sanierung der Moosweiherstraße. Die alten Wasserleitungen müssen ausgewechselt werden, der Kanal ist an einigen Stellen leicht schadhaft, der hintere Teil in Richtung Moosweiher muss ganz erneuert werden. Hochofenschlacke, die im Untergrund verbaut ist, sorgt für Risse im Asphalt und kommt wegen der Schadstoffbelastung teuer in der Entsorgung. Diplom-Ingenieur Thomas Dotzler (Seuß Ingenieure) stellte mögliche Varianten vor.Hauptdiskussionspunkt war die Schlacke. Die Frage war, ob sie großenteils drin bleiben sollte und die Spannungen in der Teerdecke mit einer Asphaltbewehrung gemindert werden kann oder ob sie komplett ausgetauscht werden soll. Mit 6:2 Stimmen entschied sich der Ausschuss für letztere Variante, wobei die Kosten für Bauchschmerzen sorgten. Aus anfangs geschätzten 360 000 Euro wären für die günstigere Form mit Aspaltbewehrung 576 000 Euro geworden. Die beschlossene Komplettlösung, für die man auf Staatsmittel hofft, kostet um die 800 000 Euro. Bei einer abschnittsweisen Bauzeit von fünf Monaten ist die Fertigstellung für Mitte 2019 angepeilt. Die Finanzierung ist gesplittet. Etwa die Hälfte der Kosten (Wasserleitung und Kanalbau) laufen über den Gebührenhaushalt. Den Anwohnern wird empfohlen, erforderliche Erneuerungen der Hausanschlüsse innerhalb der Grundstücke mit vornehmen zu lassen.Ein heikles Thema sind die Hinterlassenschaften der Hunde auf Wegen und Gehsteigen. Bürgermeister Hermann Falk berichtete von einem an die Stadt gemailten Foto mit nicht weniger als zwölf Tretminen in der Walkstraße. Eine in der Sonnenstraße wohnende Frau regte an, dort einen Hundetoilettenbehälter aufzustellen. Die vier derzeit im Stadtgebiet aufgestellten Hundetoiletten würden gut angenommen, berichtete Bauamtsleiter Martin Beck. Die Aufstellung in der Sonnenstraße dürfte Wünsche in anderen Wohngebieten schaffen. Klar gestellt wurde, dass jeder Tierhalter für die Beseitigung der Hinterlassenschaften seines Vierbeiners zuständig ist und entsprechend ausgerüstet sein muss.Beschlossen wurde, das Netz der Hundetoiletten zu erweitern. Am Parkplatz Moosweiherstraße beim ehemaligen Sportplatz, an der Kapelle in der Grundstraße, bei der Baywa in der Wolfgang-Droßbach-Straße und am Frühmeßweg beim Trafo sollen Behälter angebracht werden. Wohngebiete bleiben derzeit außen vor.