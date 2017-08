Politik Hirschau

03.08.2017

03.08.2017

Die Auslagerung des Personal-, Standes- und Ordnungsamtes der Stadt in das dem Rathaus gegenüberliegende Gebäude Hauptstraße 57 war im Februar bereits beschlossen worden. Die Planung wurde jetzt im Ausschuss für Bau, Umwelt und Technik detailliert vorgestellt.

Es soll ein barrierefreier Zugang zu den vier Büros geschaffen werden. Ob auch Platz für ein behindertengerechtes WC gegeben ist, wird noch überprüft. Die Umsetzung ist 2018 vorgesehen. Auf Nachfrage von Johanna Erras-Dorfner (FW) erläuterte Bauamtsleiter Martin Beck, dass im Windfang des neuen Rathauseingangs vom Marktplatz her ein auch am Wochenende zugänglicher Bereich für Tourismusinformationen Einzug halten könnte. In den nach dem Umzug frei werdenden Räumen im Rathaus könnte ebenerdig ein Trauzimmer entstehen.Georg Hager hatte eine Bauvoranfrage zur Errichtung eines Laufstalls für 150 Kühe mit Melkgebäude und offener Gülllegrube am Ortsende von Krickelsdorf Richtung Atzmannsricht eingereicht. Dazu erläuterte Beck, es handle es sich um ein privilegiertes Vorhaben in der Landwirtschaft, bei dem noch vieles offen sei, das in die Zuständigkeit des Landratsamtes falle. Es gehe um Fragen des Brand- und Emissionsschutzes. Auch sei der benötigte Grund noch nicht ganz im Besitz des Bauherrn.Josef Luber (CSU) regte an, die nicht mehr zeitgemäße offene Güllegrube zu überdenken, Wolfgang Bosser (SPD) ergänzte, auch deren Standort sei ungünstig. Rudolf Wild (SPD) regte die Einbeziehung des Ortssprechers an. Anderen Räten waren Meinungen aus der Dorfbevölkerung wichtig. Ortssprecher Richard Wisneth stellte fest, das Vorhaben sei im Ortskern nicht umzusetzen. Der Bauherr erwarte ein grundsätzliches Zeichen, so Tobias Meindl (FW). Das bekam er einstimmig mit der Anregung, Art und Standort der Güllegrube zu überdenken. Nach Abklärung der offenen Fragen ist der formelle Bauantrag erneut zu behandeln.Manuel Falk und Julia Gebhard wollen ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage in Ehenfeld, Baugebiet Am Zeilerweg, errichten. Da dort schon Befreiungen vom Bebauungsplan ausgesprochen wurden, schlug die Verwaltung vor, dieses Kubushaus zuzulassen. Die Garage wird vom Grundstück aus angefahren. So wurde als Kompromiss ein Abstand von einem Meter zum öffentlichen Grund mit Begrünung vorgegeben. Zudem soll auf Terrassierungen im Gelände möglichst verzichtet werden und ein Hausbaum gepflanzt werden, so der einhellige Beschluss.Bernhard Langer zog seine Voranfrage (Sonnenstraße) kurzfristig zurück, um in Gesprächen ein Einvernehmen mit der Stadt zu erreichen. Grünes Licht fand der Antrag von Stefan Schertl auf Umnutzung des ehemaligen Werkmarkts an der Hauptstraße in eine Arztpraxis. Aus allen Fraktionen kamen positive Stimmen.Die Behebung des Straßenschadens (Breitbandausbau) in der Moosweiherstraße soll bald geschehen, informierte Martin Beck. Auf Nachfrage von Wolfgang Bosser erläuterte er, dass mit dem Bauherrn des Edekamarkts ein Vertrag geschlossen wurde. Der aufgelassene Parkplatz an der Georg-Schiffer-Straße werde dem Niveau der Parkplätze des Marktes angepasst, für die wegfallenden Stellplätze würde die Stadt entschädigt.Kosten für den Umbau kämen auf Stadt nicht zu. Ein großer Teil würde wieder zu öffentlichen Stellplätzen.