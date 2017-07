Politik Hirschau

23.07.2017

Bei der Ortshauptversammlung im Schlosskeller wählten die Mitglieder des CSU-Ortsverbandes ihre Delegierten zur Aufstellung der Landtags- und Bezirkstagskandidaten. Die Ortsvorsitzende Birgit Birner hatte aber auch die Bundestagswahl am 24. September im Blick. Mit Alois Karl habe die CSU einen Kandidaten, der fest in der Region verwurzelt sei und über große Erfahrung verfüge. Seit 2005 vertrete er engagiert und kompetent die Interessen der Bevölkerung des Wahlkreises Amberg-Sulzbach-Neumarkt.

Als Landtagsdirektkandidat setze die Hirschauer CSU auf den Kreisvorsitzenden Harald Schwartz. Er habe seit seinem Einzug in den Landtag vor vier Jahren ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut und vertrete den Stimmkreis hervorragend in München. Gastredner war der stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende und Schmidmühlener Bürgermeister Peter Braun, der von 2008 bis 2013 dem Bezirkstag angehörte. Er wies auf die Bedeutung der Bundestagswahlen hin und forderte die Mitglieder auf, Alois Karl im Wahlkampf tatkräftig zu unterstützen. Beeindruckt äußerte sich Braun über das Volksmusikfestival "dousamma" am Feiertag Christi Himmelfahrt. Hirschau habe sich von seiner besten Seite gezeigt.