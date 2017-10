Politik Hirschau

24.10.2017

Rund 3,4 Millionen Euro sind für den Wasserleitungs-, Kanal- und Straßenbau in Krickelsdorf veranschlagt. Im Frühjahr 2016 wurde mit dem größten Projekt in der Geschichte der Ortschaft begonnen. Die Fertigstellung ist für die nächsten Wochen geplant.

Stützmauern geplant

Lob für Bewohner

Neues Gebäude für das Pumpwerk Kurz vor dem Ortstermin war der Schmutzwasser-Sammelbehälter mit einem Fassungsvermögen von rund drei Kubikmetern am südöstlichen Ortseingang gesetzt worden. Daneben entsteht ein Pumpwerkgebäude, das aktuell über eine extra geschaffene Zufahrt noch im Rohbauzustand erreicht werden kann. Im Pumpwerk regelt künftig eine Steuerung, wann Abwasser über die Druckleitung in Richtung Hirschau gepumpt wird. Alle Anwesen können im freien Gefälle über öffentliche Grundstücke an den Schmutzwasserkanal anschließen. Diese Maßnahme soll in einem festen Zeitrahmen erfolgen. (u)

Krickelsdorf. Die CSU-Stadtratsfraktion verschaffte sich vor Ort ein Bild vom Baufortschritt. Fraktions-Chef Hans-Jürgen Schönberger berichtete von einer guten Zusammenarbeit zwischen Planungsbüro, Stadtverwaltung, Baufirma und dem verantwortlichen Baubetreuer.Zur Ableitung der Niederschlagswässer wurden die Verrohrung des Lohgrabens und die Straßenentwässerungskanäle, die in schlechtem Zustand waren, erneuert. Dadurch verbessert sich auch deren hydraulische Leistungsfähigkeit, womit sie den heutigen Bemessungsgrundsätzen genügt. Größere Regenereignisse können nur durch Hochwasserschutzmaßnahmen aufgefangen werden. Schönberger wies darauf hin, dass für Krickelsdorf bereits ein entsprechendes Konzept existiert.Die Besichtigung zeigte, dass der Bauabschnitt I bis zur Ortsmitte fast fertiggestellt ist. Auch die Arbeiten im Abschnitt II von da in Richtung Atzmannsricht sind bis auf das Aufbringen der Feinschicht und Pflasterarbeiten in der Ortsmitte erledigt. In beiden Bauabschnitten sind zur Sicherung der Böschungen noch Stützmauern aus Granit zu errichten.Als sehr ansehnlich gestaltet erachteten die CSUler das Umfeld der Dorfkapelle. Da sich das Gelände westlich davon zum Kirchlein hin neigt, wurde angeregt, das Profil nochmals zu überprüfen. Auch wurde der Vorschlag laut, bei den Einfahrten zu den Grundstücken hinter den Gärten am Ortsende Richtung Atzmannsricht die Teerung zu verlängern. Begrüßt wurde, dass in der Ortsmitte im Bereich des Spielplatzes ein Gebäude mit einem Stauraum für Geräte der Dorfgemeinschaft errichtet wird. In dieses Haus sollten die Bushaltestelle und ein überdachter Sitzplatz mit Blick auf den Spielplatz integriert werden.Voll im Gange sind die Arbeiten vom Dorfplatz bis zum nördlichen Ortsende Richtung Großschönbrunn und Bundesstraße 299. Mit der Teerung ist in Kürze zu rechnen. In diesem Bereich wird die Fahrbahn auf einer Länge von 200 Metern saniert. Dabei machen Felsbrocken mit Hohlräumen im Untergrund eine Verdichtung schwierig. Auf Höhe des oberen Siegler-Grundstücks wird in die Straße eine Querrinne zum Ableiten des Oberflächenwassers eingebaut. In diesem Bereich ist kein Vollausbau vorgesehen. Nach Einbau der Schmutz- und Regenwasserkanäle werden die Straßeneinfassungen erneuert und wird eine neue Asphaltschicht aufgebracht.Diskutiert wurde die Größe und Ausführung des Wassereinlaufschachts bei der Abzweigung zur B 299. Bürgermeister Hermann Falk betonte, dass Einläufe, Rinnen und Schächte regelmäßig von Laub, Stroh, Sand usw. zu säubern seien, damit das Wasser nicht über die Einlaufgitter hinweg schießt. Zu erledigen ist die mit den Bewohnern bereits abgestimmte Grünplanung. Anerkennung zollte die CSU-Delegation den Krickelsdorfern. Sie hätten viel getan, um ihre Grundstücke zu verschönern, und helfen mit, das Umfeld pflegeleicht zu gestalten. Erfreulich sei sie Bereitschaft, sich weiter darum diese Dinge zu kümmern.