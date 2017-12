Politik Hirschau

Optimistisch geht die Stadt Hirschau ins neue Jahr. Bürgermeister Hermann Falk fasst das bei der Jahresabschlusssitzung so zusammen: "Dank der Kompetenz und des guten Miteinanders im Stadtrat weist die Entwicklung in die richtige Richtung."

Das Stadtparlament beschloss das Jahr mit einer Zusammenkunft im Restaurant Monte Kaolino. Die musikalische Gestaltung übernahmen Die Weisenbläser es Musikzugs unter Leitung von Jürgen Enderer. An die Reden schloss sich ein gemütliches Beisammensein an. Neben den Stadträten mit Partnern konnte Bürgermeister Hermann Falk auch seine beiden Vorgänger, Altbürgermeister Helmut Rösch und Hans Drexler mit Gattinnen, sowie die Mitarbeiter der Verwaltung begrüßen.Falk ließ das Sitzungsjahr statistisch Revue passieren. In 38 Sitzungen fassten der Stadtrat und seine Ausschüsse 364 Beschlüsse. Es gab 49 Geburten, 67 Bürger verstarben. 184 Zu- standen 231 Wegzüge gegenüber. Derzeit sind 5774 Menschen mit Erst- oder Nebenwohnsitz in der Stadt gemeldet.Wie der Bürgermeister hervorhob, sei Hirschau in der guten Lage, finanziell handlungsfähig zu sein und sehr viel selber regeln zu können. Er äußerte die Hoffnung, dass sich das gute Miteinander auch im kommenden Jahr zum Wohle Hirschaus fortsetze.Erwin Zach war 2017 als Zuhörer bei allen öffentlichen Sitzungen anwesend. Ein Jahr lang keine Zusammenkunft zu versäumen - das hat es vorher noch gegeben. Der Beifall des Gremiums und eine Auszeichnung durch den Bürgermeister waren Zach sicher.Die Fraktionssprecher erwiderten den Dank des Bürgermeisters. Hans-Jürgen Schönberger (CSU) merkte an, dass mancher Diskurs sehr lang gewesen sei. Überzogene staatliche Planungsvorgaben mit hohem Bürokratieaufwand hätten schnellere Entwicklungen gebremst, hier müsse die Politik eingreifen. Große Projekte wie die Sanierung der Schule stünden an. Ein neues Baugebiet sei zu planen, die Energieautarkie umzusetzen. Aber auch die Zukunft des Josefshauses sei ein Thema. Als erfreulich bezeichnete er die Erweiterung des betreuten Wohnens dank der Unterstützung durch die Familie Conrad.2. Bürgermeister und SPD-Fraktionssprecher Josef Birner verwies auf die wahren Katastrophen und echten Probleme in der Welt: "Menschen müssen um Nahrung, Wasser oder ein Dach über dem Kopf kämpfen. Wir dagegen diskutieren heftig, ob es zumutbar ist, dass jemand der etwas kauft oder einen Brief zur Post trägt, 20 oder 30 oder 50 Meter weit zum Parkplatz hat."Für Günther Schuster (FW) gab es 2017 Licht und Schatten. Als erfreulich wertete er das großartige oft ehrenamtliche Engagement von Privat- und Geschäftsleuten oder Vereinen. Beispiele seien das Dousamma, das Festspiel, das Ferienprogramm, der Weihnachtsmarkt oder der Lebendige Adventskalender. "Hirschau ist auch von innen heraus sehr lebendig", stellte er fest.Ärgerlich nannte der Vertreter der Freien Wähler die 14 Prozent rechtspopulistischer Wähler in Hirschau. Einige glaubten, sie kämen zu kurz wegen der Flüchtlinge. "Die uns wirklich was wegnehmen, das sind die Großkonzerne, die durch Geldtransfers ins Ausland Milliarden Steuern sparten. Das ist auf jeden Fall asozial", klagte Schuster an.