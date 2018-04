Politik Hirschau

11.04.2018

Als Herzensangelegenheit der Hirschauer SPD bezeichnet 2. Bürgermeister Josef Birner kostenfreie Kindergärten. Nachdem sich jetzt auch andere Parteien für dieses Thema zugängig zeigten, werde man entsprechende Anträge vorbereiten, kündigt er bei der Hauptversammlung an.

Dass er Markus Söder nicht für einen Landesvater, sondern einen Parteimenschen hält, verdeutlichte Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl bei der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins im Bürgerbüro am Marktplatz.In seinem Grußwort äußerte er sich zustimmend zur Großen Koalition. Auf Basis des Koalitionsvertrags habe die SPD die Möglichkeit, die Entwicklungen in Deutschland nach sozialdemokratischen Grundwerten zu beeinflussen. Für die Landtagswahlen im Herbst appellierte Strobl, dafür zu kämpfen, "dass unsere Region mit Uwe Bergmann wieder in München vertreten ist".In Bürgersprechstunden, bei Infoständen und Versammlungen habe die örtliche SPD aktuelle Themen aufgegriffen und versucht, die Bürger von sozialdemokratischen Positionen zu überzeugen, betonte Vorsitzender Günther Amann in seinem Rechenschaftsbericht. Breiten Zuspruch habe eine Unterschriftenaktion gegen das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat gefunden. Dabei hätten zahlreiche Bürger ihre Bedenken wegen des vermuteten Krebsrisikos und der umfangreichen Folgen für Natur und Artenvielfalt zum Ausdruck gebracht. Trotz aller Proteste habe CSU-Agrarminister Christian Schmidt quasi im Alleingang die Zulassung des Pflanzengiftes für weitere fünf Jahre ermöglicht.Als nach einem engagierten Wahlkampf enttäuschend, bezeichnete Amann das Ergebnis der Bundestagswahlen. Wenngleich die Verluste der CSU mit rund 8,5 Prozent noch größer gewesen seien, wertete er das Minus der SPD mit 4,97 Prozent auf 20,10 Prozent beim Zweitstimmenergebnis als alarmierend. Aus dem Stand habe die AfD im Gemeindegebiet 10,5 Prozentpunkte erreicht. Im Landtagswahlkampf gelte es, verstärkt Überzeugungsarbeit zu leisten.Fester Bestandteil im Hirschauer Gemeinschaftsleben sind laut Amann die geselligen Veranstaltungen der SPD. Dazu zählte er den Roten Montag ebenso wie das alljährliche Sommerfest sowie die Teilnahme am Weihnachtsmarkt und am lebendigen Adventskalender. Der Vorsitzende dankte Rudi Wild für die ausgezeichnete Vorbereitung und Organisation."Werden alle Maßnahmen umgesetzt, dann steigt die Pro-Kopf-Verschuldung deutlich", kommentierte 2. Bürgermeister Josef Birner die jüngst verabschiedeten Haushaltsplanungen. Die Erfahrungen hätten aber gezeigt, dass aufgrund fehlender Kapazitäten der Baufirmen oder überhöhter Preise nicht alles umgesetzt werden könne. Als ökologisch sinnvoll bezeichnete Birner die Übernahme des Fernwärmenetzes durch die Stadt. Hier eröffne sich Handlungsspielraum, beispielsweise durch eine Ergänzung mit einem Blockheizkraftwerk auf regenerativer Basis.Birner betonte die steigende Bedeutung weicher Standortfaktoren bei sinkenden Bevölkerungszahlen, wozu alle (vor-)schulischen Bildungseinrichtungen zählten. Er stellte Pläne der SPD zur Abschaffung oder Umstrukturierung der Kindergartengebühren in Aussicht. Optimal wäre die Kostenfreiheit. "Wir können uns aber auch eine einkommensabhängige Staffelung vorstellen, wie dies in größeren Städten erfolgreich praktiziert wird", sagte Birner.Mit der Realisierung des noch fehlenden Brunnens befinde sich die Umgestaltung der Altstadt auf der Zielgeraden. Der Marktplatz müsse Lebensqualität und Aufenthaltscharakter für alle bieten, mahnte der 2. Bürgermeister mit Blick auf die aktuelle Parkplatzdiskussion. Als "städtebauliche Sünde in unmittelbarer Nähe zur Altstadt" bezeichnete er den neuen Edeka-Markt: "Alle Versprechungen auf eine zur Altstadt passende, sensible Bauausführung sind nicht gehalten worden." Dem Konkurrenzdruck folgend, würden andere Lebensmittelmärkte bald nachziehen, prophezeite Birner.Optimistisch betrachtete er die Entwicklung in den Bereichen Bauen und Gewerbe. Das Baugebiet an der Sonnenstraße sei ein Selbstläufer, und an den Gewerbeflächen am Bachranken sei trotz einer teuren Abbiegespur reges Interesse vorhanden.