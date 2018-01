Politik Hirschau

14.01.2018

"Politik ist nur dadurch legitimiert, dass sie bessere Lebensumstände für alle zu erreichen sucht. Wirtschaft darf kein Selbstzweck sein, die Wohlfahrt zu kurz kommen." Ein Bekenntnis zum Sozialstaat legt CSU-Kreisvorsitzender Harald Schwartz beim Frühschoppen ab, den die Hirschauer CSU traditionell zu Jahresbeginn abhält.

Positives Resümee

Gut aufgestellt

In Bayern stehen 2018 Landtagswahlen ins Haus. So lag es auf der Hand, mit Schwartz einen Landespolitiker als Hauptreferenten zu der gut besuchten Veranstaltung im Josefshaus einzuladen. Mit Bürgermeister Hermann Falk, Stadtratsfraktions-Chef Hans-Jürgen Schönberger und Ortsvorsitzender Birgit Birner sorgten drei lokale Redner dafür, dass die Kommunalpolitik nicht zu kurz kam.Die Vorsitzende zog ein positives Resümee für 2017 und erinnerte an den Abschluss der Großbaumaßnahme in Krickelsdorf, die Übernahme des Fernwärmenetzes und den Beginn des Kanalbaus in Ober- und Untersteinbach. Einmütig warben Bürgermeister, Ortsvorsitzende und Fraktions-Chef für eine Revitalisierung des Josefshauses, auch wenn man dafür Geld in die Hand nehmen müsse. Die Stadtratsfraktion habe bereits einen entsprechenden Antrag eingereicht.Dies geschah auch bezüglich der Parkplatzsituation in der Innenstadt. Klartext sprach hier Schönberger. Nach ausreichend langer Beobachtungszeit müsse eine Regelung gefunden werden, die Bewohner, Kunden, Patienten, Geschäftsleute, Lieferanten und Feriengäste zufriedenstellt. "Die Diskussion darüber dauert schon viel zu lang. Wir wollen eine lebhafte, lebendige und kundenfreundliche Innenstadt."Als weitere notwendige Projekte erachtete er die Ausweisung eines neuen Baugebiets und die Aufrüstung beziehungsweise den Ausbau der Kinderspielplätze. Nachdenken müsse man darüber, wie man brachliegenden Wohnraum wieder einer Nutzung zuführen könne. Vor allem müsse man sich auch mit der Frage beschäftigen, was die Stadt tun könne, um die ärztliche Versorgung vor Ort zu sichern.Zum Maßnahmenkatalog von Bürgermeister Falk gehörte die Realisierung der Direktverbindung von der Josefstraße zum Café Zuckersüß am Marktplatz, die Schaffung eines Zugangs von der Raiffeisenbank zum neuen Edeka-Markt und die Grünordnung rund um den Markt. Im Bereich der Altstadtsanierung stehe ein senioren- und behindertengerechter Ausbau der Postgasse an. Dort sei auch der Zugang zur neuen solitären Tagespflege. Die werde wie der zweite Bauabschnitt des betreuten Wohnens im Frühjahr fertiggestellt. Die Realisierung beider Projekte sei nur dank der 1,5-Millionen-Euro-Spende von Klaus Conrad möglich geworden, sagte Falk.Endlich wolle man die Toiletten und die Außenfassade des Rathauses fertigstellen und im ehemaligen Sparkassengebäude das Bürgerbüro einrichten. Auch den Stadtbrunnen solle heuer in Angriff genommen werden. Die gefährliche Engstelle beim Schneider-Beck wolle man durch den Umbau des Hauses Hirtengasse 2 und die Vollendung des Gehwegs entschärfen. In den Haushalt müsse wieder die Ertüchtigung einiger marode gewordenen Straßen aufgenommen werden.Ein großer Brocken sei die Generalsanierung des Schulkomplexes. Die Planung laufe, die Baukosten lägen bei rund zehn Millionen Euro. Ob alles 2018 erledigt werden könne, hänge von den städtischen Finanzen und von der Verfügbarkeit der dafür notwendigen Firmen ab. Das Stadtoberhaupt äußerte den Wunsch, der Landtag möge eine für Bürger und Kommunen verträgliche Lösung in Sachen Straßenausbaubeiträge beschließen.Laut Landtagsabgeordnetem Harald Schwartz stelle die Digitalisierung eine große Herausforderung dar, die auch ein Schwerpunkt in der Bildungspolitik sein müsse. Deutliche Worte fand der Abgeordnete zum Thema Sicherheitspolitik: "In Bayern wären gewalttätige Ausschreitungen, wie sie in Hamburg von Linksextremisten und Autonomen beim G20-Gipfel massenhaft begangen wurden, nicht möglich gewesen." Es sei richtig und notwendig, die Polizei personell und sächlich besser auszustatten. Mindestens genauso wichtig sei aber die Rückendeckung der Polizei durch die Politik, wie sie die CSU praktiziere.Mit Blick auf die Landtagswahlen im Herbst sah er die CSU nach dem vergangenen Parteitag wieder gut aufgestellt. Er zeigte sich überzeugt, dass man mit der Doppelspitze Seehofer/Söder aus dem aktuellen Umfragetief herauskommen und zu alter Stärke zurückfinden könne.