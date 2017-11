Politik Hirschau

14.11.2017

Nachdem das Café seine Sommersaison beendet hat, sollte eigentlich der Ausbau des Wegs vom Anwesen Hauptstraße 54 am Marktplatz zur Josefstraße starten. Bei einem Ortstermin der CSU-Stadtratsfraktion dämpfte Bürgermeister Hermann Falk allerdings die Erwartungen.

Aufgrund der vollen Auftragsbücher fand sich laut dem Stadtoberhaupt kein Unternehmen, das die Arbeiten zu akzeptablen Preisen angeboten hat. Im Frühjahr 2010 wurde die Stadt Hirschau, wie von Irmgard Müller in ihrem Testament verfügt, Eigentümerin des historischen Wohn- und Geschäftshauses in der Hauptstraße 54, dessen Ursprung sich bis ins Jahr 1501 zurückverfolgen lässt.Schon damals regte CSU-Fraktions-Chef Hans-Jürgen Schönberger sich nicht nur Gedanken über die Gebäudenutzung zu machen. Diese wurde 2015 mit dem Café Zuckersüß optimal gelöst, nachdem die Familie Schertl das Gebäude 2013 von der Stadt erworben hatte. In die Überlegungen sollte nach Schönbergers Meinung auch das in Richtung Norden bis zur Josefstraße reichende Grundstück einbezogen werden. Konkret schwebte ihm die Schaffung einer direkten Geh- und Radwegverbindung von der Josefstraße zum Markplatz vor. Bei der gärtnerischen Gestaltung könnte ein Hirschauer-Stückl-Weg angelegt werden. Unterstützung fand er bei seinen CSU-Fraktionskollegen und beim damaligen Bürgermeister Hans Drexler. Dessen Nachfolger Hermann Falk und der Stadtrat befürworteten den Bau des Wegs, mit dessen Planung das Architekturbüro Neidl beauftragt wurde.Wie der Bürgermeister beim CSU-Ortstermin berichtete, sollte die Maßnahme in zwei Abschnitten durchgeführt werden. Für heuer war vorgesehen, mit der Umgestaltung des östlich an das Café angrenzenden Durchgangs- und Hofraums zu beginnen, konkret mit der Erneuerung des Pflasters und der Beleuchtung. Im zweiten Abschnitt sollte 2018 die Gestaltung des Weges angegangen werden. Nun werde man das Projekt nochmals neu ausschreiben, kündigte der Bürgermeister an. Es sei zu hoffen, dass man für einen Ausbau im Frühjahr akzeptable Angebote erhalte.Mit dem in naher Zukunft anstehenden Ausbau der Postgasse, der einzigen Straße, in der das originale Pflaster mit seinen Katzenköpfen noch erhalten ist, wurde ein zweites städtebauliches Thema diskutiert. Einhellig vertraten die CSUler die Meinung, dass man die Maßnahme auf jeden Fall nach der Fertigstellung von Bauabschnitt II des Projektes Betreutes Wohnen angehen müsse. Erste Schritte für die Planung seien eingeleitet.Nach CSU-Vorstellung sollte versucht werden, das historische Pflaster zu integrieren. Moderner Ausbau sollte mit Ursprünglichkeit gepaart ein städtebaulich harmonisches Bild ergeben, waren die CSUler der Meinung. Wert zu legen sei auf jeden Fall auf eine gut begehbare und befahrbare Oberfläche.