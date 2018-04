Politik Hirschau

26.04.2018

26.04.2018

Rund 60 000 Euro an Fördermitteln sind für das denkmalgeschützte Gebäude inzwischen geflossen und verbaut. "Wir hoffen, dass es mit der Sanierung unserer Dorfkapelle bald weitergeht. Die baulichen Mängel am Dachstuhl sind beseitigt, das Dach wurde neu eingedeckt", informiert Ortssprecher Erich Stauber.

Steiningloh. Die SPD-Stadträte begutachteten das Kirchlein bei einem Ortstermin in Steiningloh. Nach der Dachsanierung der Kapelle müsse nun aber auch der inzwischen stabilisierte Glockenturm der Kapelle angepasst und neu eingeblecht werden, forderter Stauber. Erste Kostenschätzungen hierzu beliefen sich auf rund 20 000 Euro. Bisher sei man von Gesamtkosten von rund 150 000 Euro ausgegangen, wobei die Veränderung am Glockenturm jedoch noch nicht inbegriffen sei.Breiten Raum nahm die Diskussion um die mögliche Ausweisung von Bauparzellen im Ortsbereich ein. Obwohl bereits vor Monaten Steiningloher Anträge und Vorschläge bei der Stadt schriftlich eingereicht hätten, sei das Thema im Stadtrat bisher noch nicht behandelt worden, monierte 2. Bürgermeister Josef Birner. Ihm gehe es darum, der Jugend einen Hausbau im Heimatort zu ermöglichen. Dies sei für die weitere Entwicklung des Dorfes dringend notwendig. Dem stimmte Ortssprecher Stauber voll zu. Steiningloh liege verkehrstechnisch günstig zwischen den Städten Hirschau und Amberg wie auch zum nahen Industriegebiet Immenstetten. Die SPD-Stadträte sicherten zu, das Thema im Stadtrat voranzutreiben. Dies gilt auch für den geplanten Radwegebau von Hirschau nach Amberg, der über Urspring und Steiningloh geplant ist. Auch hier erwarten die SPD-Stadträte mehr Einsatz seitens der zuständigen Behörden und Ämter, sagte Rudi Wild. Man werde das Thema erneut im Stadtrat vorbringen und auf eine baldige Bauausführung drängen.Den weiterhin fehlenden Hochwasserschutz sprachen Michael Högl und Günther Amann an. Gemeinsam mit dem Amt für Ländliche Entwicklung und unter Mithilfe der Stadt Hirschau stünden mehrere Varianten und Lösungsvorschläge in Aussicht. Auf die seit Jahren versprochene Umsetzung warte man jedoch noch immer. Ortssprecher Stauber bestätigte kritische Situationen bei stärkeren Regenfällen sowohl beim Anwesen Lösch als auch im Bereich der Fischer-Häuser. In den vergangenen Jahren habe es immer wieder "Land unter" geheißen - dies dürfe sich nicht wiederholen.Sollte weiterhin eine Umsetzung der Maßnahmen ausbleiben, sei es nur eine Frage der Zeit, wann die nächsten Hochwasserschäden auftreten würden, sagte Stauber. Eine Verbreiterung des Bachlaufs sowie die Schaffung von Überflutungsflächen könnten Lösungsmöglichkeiten sein. Er forderte eine schnellstmögliche Abhilfe.Unzufrieden zeigen sich die Steiningloher Bürger auch mit der Bereitstellung von schnellem Internet. Allen Versprechungen zum Trotz gehe es hier eher im Schneckentempo voran. Stadtrat Wolfgang Bosser wies darauf hin, dass schnelles Internet nicht nur für die Privat- oder Geschäftswelt wichtig sei. Auch Schüler und Studierende bräuchten zu Hause eine schnelle Internetverbindung, um effektiv arbeiten zu können. Zufrieden zeigten sich die Steiningloher hingegen mit dem angeschafften Ballfangzaum für den Bolzplatz. Jedoch fehlten der Jugend eigene Räume für die Freizeitgestaltung bei schlechter Witterung.