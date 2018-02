Politik Hirschau

02.02.2018

11

0 02.02.201811

Erst beim Tagesordnungspunkt Verschiedenes wurde die Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Technik des Hirschauer Stadtrats interessant.

Rudolf Wild (SPD) wollte wissen, ob denn schon klar sei, warum der Stand des Backshops bei der Norma verändert worden sei. Bauamtsleiter Martin Beck informierte, dass Fachbehörden wegen des zu geringen Abstands zum Kreuzungsbereich Änderungen gewünscht hätten. Warum diese Modifizierung vom Kreisbauamt nicht mitgeteilt wurde, soll nachgefragt werden.Wild erkundigte sich nach dem Sachstand bezüglich der vorgeschlagenen Aussaat von Blühpflanzen auf stadteigenen Grundstücken. Laut Bürgermeister Hermann Falk werden 10 000 Euro dazu in den Haushalt eingestellt. Mit dem Wildpflanzen-Beauftragten des Amtes für Landwirtschaft und Forsten und dem Landschaftspflegeverband soll die Maßnahme besprochen werden. Besonders an Straßenrändern darf die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt werden, müssen etwa Begrenzungspfosten gut sichtbar bleiben.Wolfgang Bosser (SPD) schlug vor, die Beleuchtung des Geh- und Radwegs vom Sportpark bis zur Kreuzung zum Monte Kaolino fortzuführen. "Hier läuft man in ein finsteres Loch", monierte er. Der Ausschuss signalisierte Zustimmung. Die naturnahe Bepflanzung der vorbereiteten Ausgleichsflächen in der Nähe des Wasserwerks soll in den nächsten Wochen erfolgen, wenn die Witterung passt, informierte der Bauamtsleiter auf Nachfrage von Tobias Meindl (FW).3. Bürgermeister Peter Leitsoni sprach schadhafte Pflastersteine am Marktplatz an. Speziell die farbigeren Steine bröseln offenbar ab. Martin Beck informierte, dass diese Thematik sowohl mit der Baufirma Mickan als auch der Herstellerfirma besprochen worden sei. Vor Ablauf der fünfjährigen Gewährleistungsfrist sollten eine Begehung mit der Baufirma und eine Behebung der Schäden erfolgen. Zehn Jahre Gewährleistung gebe die Herstellerfirma auf das Material - vor Ablauf dieser Frist sei eine erneute Überprüfung mit Behebung der Schäden geplant.Im Bereich des südlichen steilen Aufgangs zum Friedhof machen erneut ein paar Bäume einen geschädigten Eindruck. Besonders bei Sturm müssten Gefährdungen ausgeschlossen werden, sagte Martin Beck. Maßnahmen seien wohl auch an einer inzwischen sehr großen Ulme in einem Wohngebiet an der Nürnberger Straße erforderlich. Fachliche Überprüfungen werden eingeleitet.Die Bauanträge für Einfamilienhäuser von Sabine und Jürgen Herrmann in der Sonnenstraße, Carolin und Wolfgang Himmler in Ehenfeld sowie Andrea Weinert und Daniel Kneisl in Ehenfeld wurden befürwortet. Da alle drei Gesuche von den Vorgaben etwas abweichen, ist die Genehmigung des Landratsamts nötig.