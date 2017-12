Politik Hirschau

07.12.2017

07.12.2017

Der Ausbau von schnellem Internet läuft in Bayern auf Hochtouren. Für die Stadt Hirschau nahm Bürgermeister Hermann Falk den Förderbescheid in Höhe von 570 640 Euro aus den Händen von Finanzstaatssekretär Albert Füracker in Nürnberg entgegen. "Breitband ist Zukunft. Nur wo Breitband vorhanden ist, werden Arbeitsplätze entstehen und erhalten", sagte der Politiker. Ziel seien hochleistungsfähige Breitbandnetze mit Übertragungsraten von mindestens 50 Megabits pro Sekunde (Mbit/s). Die Breitbandförderung sei entscheidend für die Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raums, betonte Füracker.