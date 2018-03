Politik Hirschau

Das geplante Baugebiet an der Schulstraße in Hirschau wird nicht an das Fernwärmenetz der AOVE angeschlossen. Das entschied der Hirschauer Stadtrat nach längerer Diskussion ziemlich klar mit 16:5 Stimmen. Vor der Sitzung hatte sich bereits der Bauausschuss mit der Thematik befasst und die Entscheidung an den Stadtrat verwiesen. Letztlich ging es darum, ob für zehn künftige Bauplätze die Fernwärme-Verbindung zur Lessingstraße hergestellt werden soll. Und ob es eine Anschlussplicht geben sollte.

Nicht kostendeckend

Plakatflut eindämmen

Grundlage der Beratung war ein Gutachten von Thorsten Meierhöfer vom Institut für Energietechnik Amberg. Gehe man davon aus, dass noch weitere potenzielle Anschließer, die schon die Leitungen in den Häusern hätten, andockten, müsste bei der derzeitigen Netzstruktur das neue Baugebiet hauptsächlich über den Gaskessel im Schulgebäude versorgt werden. Zudem liege der von der AOVE übernommene Wärmepreis von 54,22 Euro zu niedrig, um eine Kostendeckung zu erreichen. Die Frage war nun, ob man von den Grundstückskäufern den Anschluss und auch einen höheren Abnahmepreis verlangen könnte.Tobias Meindl stellte fest, dass die Fortführung der Leitung von der Lessingstraße her wohl teurer als berechnet kommen würde. Günther Schuster ergänzte, die Nutzung des Gaskessels sei kein Schritt in Richtung der angestrebten Energieautarkie. Die Mehrheit des Stadtrats sprach sich gegen einen Anschlusszwang aus. Offen dafür zeigte sich 2. Bürgermeister Josef Birner. Zum einen gebe es schon Anschlusszwänge bei Wasser und Kanal, zum anderen müsse man die Einsparungen bei den Gebäudeheizungen einrechnen. Man wisse zudem nicht, was in 20 Jahren sei. Energie werde sicher nicht billiger. Josef Luber meinte, ein unterschiedlicher Abnahmepreis zwei Häuser weiter sei nicht vermittelbar. Für 3. Bürgermeister Peter Leitsoni ist keine Kostendeckung in Sicht, ein Angebot darunter sei als nicht erlaubte Subvention zu sehen. Stefan Bauer brachte den Zubau eines Blockheizkraftwerks ins Gespräch. Ein interessierter Investor wäre da, so Kämmerer Hermann Siegert, allerdings rechneten sich derzeit die angebotenen Weitergabepreise für die Stadt nicht. Zudem sei zu bedenken, dass moderne Häuser lediglich um die 15 Megawatt pro Jahr an Energie bräuchten.Hans-Jürgen Schönberger hielt es für sinnvoller, die Haushalte die die Leitung im Haus hätten, zum Anschluss zu motivieren, als einen zweifelhaften Kraftakt zu unternehmen. Mit 16:5 Stimmen schloss sich eine klare Mehrheit schließlich dem Vorschlag der Verwaltung an, das neue Baugebiet Schulstraße nicht ans Fernwärmenetz anzuschließen.Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes regte Rudolf Wild an, Regeln für das Plakatieren vor Wahlen zu erlassen. Das Plakatieren im gesamten Stadtbereich sei unnötig und verschandle das Ortsbild. Nachdem Zustimmung dazu aus allen Fraktionen kam, wird die Verwaltung prüfen, welche Möglichkeiten zum Eindämmen der Plakatflut möglich sind.Johanna Erras-Dorfner fragte nach, ob bekannt sei, warum der große schattenspendende Baum im Hof des Seniorenheimes gefällt worden sei und ob eine Ersatzbepflanzung vorgesehen sei. Bürgermeister Hermann Falk sagte zu, die Heimleitung zu kontaktieren.