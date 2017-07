1. Internationale Sandski-Meisterschaft am Monte Kaolino in Hirschau

20.07.2017

Der Name ist neu, der Wettbewerb bekannt: Der SC Monte Kaolino Hirschau richtet am Samstag, 22. Juli, die 1. Internationale Sandski-Meisterschaft, den Fischer Ski Cup aus. Was bislang als Europameisterschaft firmierte, geht nun unter einer anderen Bezeichnung über die Bühne, sprich den Monte hinunter. Im Parallelslalom, je zwei Läufe werden im K.o.-System gefahren.

Gefühlt sind sie schneller und besser. Johannes Heckmann über die neuen Skier

"Wir wollen auch die breite Masse ansprechen und nicht nur die Profis. Viele lassen sich durch den Begriff Europameisterschaft abschrecken, das ist vielleicht auch ein bisschen zu hoch gehängt", erklärt Johannes Heckmann vom SCMK. Die zweite Neuerung betrifft das Gerät: "Wir haben uns von den alten Holzskiern verabschiedet und fahren mit normalen Skiern." Der Ausrichter stellt diese den Teilnehmern zur Verfügung, 60 Paar für die Erwachsenen, 20 Paar für die Kinder. Teilweise sind es Carving-Ski, aber für die Rennen gilt: "Gleiche Bedingungen für alle, deswegen wird mit unseren gefahren", sagt Heckmann. Er selbst und Rennleiter Werner Weigl haben die neuen Bretter bereits getestet: "Gefühlt sind sie schneller und besser." Die Qualifikation für die Sandski-Meisterschaft muss im 61. Wolfgang-Droßbach-Gedächtnistorlauf erworben werden - nur die schnellsten 32 Läufer und 16 Läuferinnen dürfen dann bei der Meisterschaft starten. Auch Kinder können dies, wenn sie eine entsprechende Zeit vorher beim Kids-Cup gefahren sind. Die Wertung erfolgt nach Damen- und Herrenklasse, Schüler- und Jugendklasse und Jahrgangswertung. Der Sieger bei den Herren erhält ein Preisgeld von 200 Euro, die schnellste Dame 150 Euro. Meldeschluss ist Freitag, 21. Juli, um 20 Uhr. Bis dahin kann noch gemeldet werden: Auf dem Meldeformular im Internet unter www.scmk.org oder bei Werner Weigl, Tel. 09622/3777.Start des Wolfgang-Droßbach-Rennens ist am Samstag um 11 Uhr. Die Kinder nehmen das Rennen im Kids-Cup um 12 Uhr auf, und gegen 14 Uhr steht die 1. Internationale Sandski-Meisterschaft auf dem Programm. Die Siegerehrung erfolgt gegen 17 Uhr, der Tag klingt mit einer Beachparty ab 20 Uhr aus.Vom SCMK Hirschau sind drei Herren am Start: Werner Weigl, Johannes Pfab und Bernhard Hornek. Johannes Heckmann rechnet mit rund 45 Teilnehmern, die auch aus Tschechien, Österreich und der Schweiz kommen.