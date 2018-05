Sport Hirschau

Katzdorf. Der SC Katzdorf hat auch sein letztes Heimspiel der laufenden Saison erfolgreich abgeschlossen und bleibt im Rennen um die Teilnahme an der Landesliga-Relegation. Gegen den Aufsteiger TuS/WE Hirschau siegten die Gastgeber nach einer guten Leistung verdient mit 2:1, wobei der Gast allerdings ein starker Gegner war. Beide Tore für die Katzdorfer erzielte Christoph Zinnbauer, der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Michael Pienz in der Schlussminute kam zu spät, um die Heimelf noch ernsthaft in Gefahr bringen und das Abrutschen auf einen direkten Abstiegsplatz der Bezirksliga Nord verhindern zu können.

Die Hirschauer waren hochmotiviert und bestimmten in der ersten halben Stunde klar das Geschehen. Aus der optischen Überlegenheit konnte der TuS/WE kein Kapital schlagen, weil die Platzherren in der Abwehr sehr sicher standen und kaum Torchancen zuließen. Mit dem ersten gelungenen Angriff gelang Katzdorf der Führungstreffer. Nach einem gekonnten Spielzug über Christian Fohringer landete der Ball bei Christoph Zinnbauer, der zum 1:0 einschoss.Im zweiten Abschnitt versuchte Hirschau aufs Tempo zu drücken und zum Gleichstand zu kommen. Die Bemühungen erhielten in der 52. Minute einen weiteren Dämpfer, als Christoph Zinnbauer nach einem schnellen Konter auf 2:0 erhöhte. Danach baute Hirschau etwas ab, während die Gastgeber stärker wurden. Sie vergaben einige gute Möglichkeiten zur vorzeitigen Entscheidung. In der letzten Viertelstunde verstärkte der TuS/WE seine Offensivbemühungen, verzeichnete einen Pfostentreffer, aber keinen zählbaren Erfolg. Ernsthaft in Bedrängnis geriet die heimische Abwehr zu keiner Zeit. Das 1:2 von Michael Pienz in der 90. Minute änderte nichts mehr am Heimerfolg des SC Katzdorf.SC Katzdorf: Manuel Baumann, Reil (63. Hafner), Knoll, Reinstein, Patrick Galli, Ziegler, Bayerl, Wagner, Florian Baumann, Fohringer (82. Koller), Zinnbauer (87. Baringer)TuS/WE Hirschau: Köck, Stegmann, Heckmann, Brinster, Falk, Pfab, Schärtl, Horn (59. Pienz), Schuster, Sehr (75. Dietl), Hirmer (63. Freimuth)Tore: 1:0/2:0 (38./52.) Christoph Zinnbauer, 2:1 (90.) Michael Pienz - SR: Claus Feldmeier (TV Geisling) - Zuschauer: 200