11.07.2017

Die Nachwuchsathleten des TuS Hirschau schwimmen weiter auf der Erfolgswelle. Sieben Mädchen und Jungen gingen am Wochenende in Tirschenreuth bei den Oberpfalzmeisterschaften im Schwimmen an den Start. Ihre sportliche Bilanz kann sich mehr als sehen lassen: Sie holten dreimal Gold, zweimal Silber und achtmal Bronze.

Insgesamt elf Vereine aus der Oberpfalz hatten für den Wettkampf mit über 1995 Einzelstarts gemeldet. Bei guten Witterungsbedingungen gab es in den vier Schwimmlagen mit 28 Einzelwettkämpfen von 50 Meter bis 400 Meter zu spannenden Wettkämpfen.In glänzender Form präsentierte sich Cornelius Lohner (Jahrgang 2017). Bei seinen sechs Rennen schlug er zweimal als Erster an. Über 50 Meter und 100 Meter Schmetterling holte er sich den Titel des Bezirksjahrgangsmeisters. In seinen vier verbleibenden Läufen über 100 Meter Rücken, 50, 100 und 200 Meter Brust zeigte Lohner ebenso starke Wettkämpfe und wurde jeweils Dritter.Niklas Schenzel (Jahrgang 2001) stand bei seinen sechs Rennen ebenfalls sechsmal auf dem Treppchen. Über 200 Meter Freistil zeigte er eine überzeugende Leistung und wurde Bezirksjahrgangsmeister. Über 400 Meter Freistil und 200 Meter Lagen holte er sich in persönlicher Bestzeit zweimal Silber. Über 50 Meter und 100 Meter Brust, sowie 100 Meter Freistil reichte es für ihn zu Bronze.Im Jahrgang 2002 schaffte Hannah Birner über die anstrengende Strecke 200 Meter Schmetterling einen ausgezeichneten dritten Platz und somit die Bronzemedaille.Die Wettkampfsaison geht für die Hirschauer Jugendlichen langsam zu Ende. Am Samstag, 15. Juli, starten sie beim 5. Wackersdorfer Panoramabad-Schwimmfest.Am Sonntag, 23. Juli, laden dann die Hirschauer Schwimmer zur Stadtmeisterschaft am Monte Kaolino ein.