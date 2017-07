Sport Hirschau

30.07.2017

4

0 30.07.2017

Bei der 15. Hirschauer Stadtmeisterschaft im Schwimmen traten 51 Teilnehmer an. Die Schwimmabteilung des TuS hatte in das Freibad am Monte Kaolino eingeladen.

Ergebnisse Brust: 25 Meter AK 0-6: Elias Schenzel, Emily Lippert, 50 Meter Brust AK 7-8: Samuel Lippert, Alina Schorn, AK 9 -10: Cornelius Lohner, Sabrina Gnan, AK 11-12: Felix Meißner/Lena Gimpl, AK 13-14: Lotta Martin, AK 15-16: Niklas Schenzel, Hannah Birner, AK 40-49: Markus Schenzel, Nadja Kanwischer, AK 50-59: Norbert Schenzel, AK 60-99: Peter Posten.



Freistil: 25 Meter AK 0-6: Emily Lippert, 50 Meter AK 7-8: Samuel Lippert, Alina Schorn, AK 9-10: Cornelius Lohner, Sabrina Gnan, AK 11-12: Felix Meißner, Lena Gimpl, AK 13-14: Lotta Martin, AK 15-16: Niklas Schenzel, Hannah Birner, AK 17-19: Florian Schmidt, AK 20-29: Stefanie Ackermann, AK 30-39: Andy Gebhardt, AK 40-49: Markus Schenzel, Birgit Birner, AK 50-59: Norbert Meißner, AK 60-99: Peter Posten.



Gaudistaffel: Hannah & Co mit Hannah Birner, Jakob Schwab und Niklas Schenzel. 25 Meter Luftmatratzenrennen, Kinder Altersgruppe 1: Elias Schenzel, Kinder Gruppe 2: Marcel Porges, Jugend: Lena Gimpl. (u)

Startberechtigt waren alle, die in der Stadt ihren Wohnsitz haben, hier arbeiten oder einem örtlichen Verein angehören sowie Camping- und Feriengäste. Die jüngsten Starter, Maya Dausch und Jonas Arnold, waren fünf Jahre alt. Der älteste, Hans-Peter Posten, 63.Knapp zwei Stunden kämpften 51 Schwimmer in den Einzel- und Staffelkonkurrenzen um Gold, Silber und Bronze. Tagesbestzeit bei den Herren erreichte Niklas Schenzel. Er schlug über 50 Meter Freistil nach 26,87 Sekunden an. Auch bei den Damen erreichte mit Hannah Birner ein Schwimmclub-Eigengewächs Tagesbestzeit. Sie war über 50 Meter Freistil nach 32,82 Sekunden im Ziel. Insgesamt wurde die Meisterschaft zu kleinen Schenzel-Festspielen.Bei sechs Schwimmkonkurrenzen hieß der Sieger mit Familiennamen Schenzel, hinzu kam je ein Titelgewinn bei den Luftmatratzenrennen und bei der Gaudi-Staffel. Bei diesen mussten die Athleten über 3 mal 50 Meter nicht nur ihre Schwimmkunst, sondern auch ihre Trinkfähigkeit beweisen. Der folgende Staffelpartner durfte erst ins Wasser, wenn der Vorgänger nach der Zielankunft sein mit 0,1 Liter gefülltes Gefäß geleert hatte. Als schnellste Schwimmer und beste Trinker unter den zehn angetretenen Teams erwies sich das Trio Hannah & Co.Dass die Veranstaltung zu einer wahren Werbung für den Schwimmsport wurde, daran hatte die zwölfköpfige Helfertruppe aus den Reihen der TuS-Schwimmer maßgeblichen Anteil. Sie sorgten als Starter und Zeitnehmer für einen reibungslosen Ablauf und ab Mittag mit Speisen und Getränken für das leibliche Wohl.