Sport Hirschau

25.01.2018

3

0 25.01.2018

D- und E2-Junioren am Samstag, E1 und G am Sonntag: Der TuS/WE Hirschau richtet am Wochenende, 27./28. Januar, den alljährlichen "Budenzauber" in der Hirschauer Schulturnhalle aus. Jugendleiterin Hildegard Gebhardt freut sich mit ihren fleißigen Helfern auf 32 Mannschaften, die an der mittlerweile 18. Auflage des Traditionsturnieres teilnehmen. Vier Wettbewerbe stehen an, die allesamt im K.-o.-Modus beendet werden, was mit Sicherheit spannende und vor allem kurzweilige Unterhaltung bedeutet.

D-Junioren - Samstag, ab 9 Uhr mit SG Schnaittenbach/Hirschau/Kemnath a. B., SG Ehenfeld/Kohlberg, SG Wernberg/Weiherhammer, FSV Gärbershof, 1. FC Schwarzenfeld II, SG Hahnbach, SV Etzenricht, SpVgg SV WeidenE 2-Junioren - Samstag, ab 14.30 Uhr mit TuS/WE Hirschau, 1.FC Schwarzenfeld, SV Schwarzhofen, SpVgg SV Weiden, FV Vilseck, SV Raigering, SG Wernberg, SG GrafenwöhrE 1-Junioren - Sonntag, ab 9 Uhr mit SV Raigering, SG Schnaittenbach/Kemnath, SG Wernberg, TuS/WE Hirschau, FV Vilseck, FC Edelsfeld, SG Ehenfeld, SpVgg PfreimdG-Junioren - Sonntag, ab 13.30 Uhr mit TuS/WE Hirschau, SpVgg Ebermannsdorf, FV Vilseck, SG Fahrenberg, SG Ursulapoppenricht/Gebenbach, SG Schnaittenbach/Kemnath a. B., SG Etzenricht/Weiherhammer und SG Freihung/Kaltenbrunn