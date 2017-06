Sport Hirschau

21.06.2017

21

0 21.06.201721

Mit der Gründung der DJK Ehenfeld-Massenricht am 12. Februar 1967 im Gasthaus Meier in Ehenfeld erfüllten sich einige begeisterte Sportler aus Ehenfeld und Massenricht den Wunsch, im eigenen Verein Fußball zu spielen. Dieses Jubiläum startet mit einer Sportwoche auf der Löschenhöhe.

Ehenfeld. (fdl) Ursprünglich war damals geplant, am südlichen Ortseingang einen Fußballplatz zu erstellen. Dies scheiterte jedoch am Widerstand der örtlichen Bauern, die nicht gewillt waren, kostbare Weidefläche herzugeben. Deshalb baute man den Sportplatz auf der Löschenhöhe - das Areal war bereits in der Nachkriegszeit zu Sportzwecken genutzt worden. Und zwar sowohl für den Schulsport als auch als Bolzplatz für Kinder und Jugendliche. Dort, wo vor 50 Jahren alles begann, auf dem Sportgelände des Vereins auf der Löschenhöhe, startet die DJK Ehenfeld-Massenricht ihr Jubiläum mit einer Sportwoche.Los geht das Fest am Samstag, 24. Juni, um 14 Uhr mit dem Punktspiel der B-Jugend gegen die SG Waldau/Letzau/Irchenrieth/Schirmitz. Um 16 Uhr tritt die A-Jugend in einem Freundschaftsspiel gegen die SG Etzenricht/Kohlberg an. Der erste Tag endet um 18 Uhr mit dem Spiel der 2. Mannschaft gegen den FC Freihung. Der Sonntag, 25. Juni, steht ganz im Zeichen der 1. Mannschaft, die sich in einem Turnier mit dem TuS Schnaittenbach, dem SV Kohlberg und dem SV Freudenberg misst. Start ist um 14 Uhr. Das Endspiel ist gegen 17.15 Uhr geplant. Am Montag, 26. Juni, geht es um 18 Uhr weiter mit einem Turnier der F-Jugend. Daran beteiligen sich Mannschaften aus Freihung, Hirschau und Schnaittenbach.Ebenfalls um 18 Uhr startet am Dienstag 27. Juni, das Turnier der E-Jugend. Mit dabei sind die SG Freihung/Kaltenbrunn, TuS/WE Hirschau und der TuS Schnaittenbach. Bereits um 17.30 Uhr beginnt am Mittwoch, 28. Juni, das Turnier der D-Junioren. Teilnehmer sind hier der SV Hahnbach, die JFG Haidenaab-Vils und der SV Raigering II. Am Donnerstag, 29. Juni, treten ab 17.30 Uhr die C-Junioren gegen die JFG Obere Vils II, die JFG Haidenaab-Vils und den SV Raigering II an. Die Sportwoche beendet die AH-Mannschaft. Am Freitag, 30. Juni, um 18 Uhr misst sie sich in einem Freundschaftsspiel mit dem FC Edelsfeld.Bereits während der Sportwoche wird die neue Chronik des Vereins angeboten. Es handelt sich um ein gebundenes Buch mit 260 Seiten in DIN-A4-Format und 330 Bildern. Der Preis beträgt zehn Euro.