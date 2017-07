AKW-Junior-Cup in Hirschau

20.07.2017

Die 17. Auflage des AKW-Junior-Cups wird am Samstag, 22. Juli, und Sonntag, 23. Juli, im Hirschauer Sportpark ausgetragen. Bei diesem Traditionsturnier am Fuße des Monte Kaolino, das wie gewohnt von der Jugendabteilung des TuS/WE ausgetragen wird und unter der Schirmherrschaft der Sportförderung der Amberger Kaolinwerke Eduard Kick GmbH steht, treten dieses Mal 25 Juniorenteams an, um sich die begehrten Wanderpokale zu sichern.

Mit Bedauern musste Jugendleiterin Hildegard Gebhardt zur Kenntnis nehmen, dass es dieses Jahr nicht möglich war, bei den D-Junioren ein Turnier auszutragen, insofern werden am Samstag nur die C-Junioren spielen, was aber dennoch attraktiv ist und viel Spannung verspricht.Am Sonntag wuselt es dann kräftig im Sportpark, es beginnen die E-Junioren gefolgt von den G-Junioren, ehe dann beim abschließenden Turnier der F-Junioren mit dem MTV Stadeln aus Fürth das Team mit der weitesten Anreise ins Geschehen eingreift.Samstag, 22. JuliC-Junioren (Beginn 13 Uhr): TuS/WE Hirschau, SpVgg Pfreimd, SC Germania Amberg, SC Ettmannsdorf, JFG Haidenaabtal, SpVgg Vohenstrauß.Sonntag, 23. JuliE-Junioren (Beginn 9 Uhr): TuS/WE Hirschau, SpVgg Pfreimd, DJK Ehenfeld, SC Germania Amberg, TuS Schnaittenbach.G-Junioren (Beginn 12.30 Uhr): TuS/WE Hirschau, SV Raigering, FV Vilseck, TuS Schnaittenbach, FC Edelsfeld, SV Freudenberg.F-Junioren (Beginn 14.30 Uhr): TuS/WE Hirschau, FC Edelsfeld, MTV Stadeln, SG Wernberg, TuS Schnaittenbach, DJK Ehenfeld, SV Raigering, SV Grafenwöhr.