Sport Hirschau

20.11.2017

2

0 20.11.2017

Arbeitssieg für die Kegler von Rot-Weiss Hirschau in der 2. Bundesliga Nord/Mitte: Im Heimspiel gegen Nibelungen Lorsch II setzten sich die Kaoliner ohne groß zu glänzen mit 7:1 Mannschaftspunkten und 3524:3244 Holz durch. Die Gäste aus Südhessen waren mit ihren Resultaten auf den gut fallenden Bahnen im Hirschauer Sportpark nicht ganz zufrieden. Der Tabellenachte wird sich in den nächsten Spielen wieder steigern müssen. Für die Kaoliner hingegen war es ein erster kleiner Schritt in Richtung Tabellenspitze. Sie verbesserten sich mit nun 9:7 Punkten von Rang sechs auf Platz vier und liegen fünf Zähler hinter dem Spitzenreiter TSV Großbardorf.

Der Hirschauer Mike Oettl, der bislang eine brillante Heimbilanz hingelegt hatte, hatte auch diesmal wieder einen guten Tag und hielt seinen Kontrahenten Tom Walter zu jedem Zeitpunkt auf sicherer Distanz und holte mit 4:0 Sätzen und 587:530 Holz den ersten Mannschaftspunkt für Rot-Weiss. Im Duell Daniel Rösch gegen Manuel Ott hatte der Hirschauer ein paar kleine Schwächen und unterlag bei 2:2 Sätzen mit 573:582 Holz. Bastian Baumer, der es mit dem Lorscher Ralph Müller zu tun hatte, war in bester Spiellaune. In den letzten Partien etwas zurückhaltend, zeigte er sich diesmal in bester Spiellaune und brachte Hirschau mit einem 3:1 und 593:534 wieder in Führung. Robert Rösch hätte sicherlich noch ein paar Kegel gegen Stefan Wenz draufpacken können, aber mit 578:534 und 3:1 Sätzen reichte es locker zum Sieg.Patrick Krieger war bei diesem etwas schwächeren Spiel trotzdem in Topform und ließ dem Lorscher Daniel Saal, der ebenso wie einige seiner Mannschaftskameraden nicht so recht ins Spiel fanden, keine Möglichkeit, den Punkt zu holen. Mit 615:540 Holz und 3:1 Sätzen war der Hirschauer zudem noch Tagesbester und sicherte der Mannschaft einen weiteren wichtigen Punkt.Das Spiel war schon gelaufen und der Abstand mit über 250 Kegel Vorsprung deutlich, als der Hirschauer Alexander Held auf die Bahn ging. Aber er hatte es gegen seinen Kontrahenten Patrick Günther relativ leicht, und setzte sich mit 578:524 Holz und 3:1 Sätzen klar durch.

RW Hirschau 7:1 (3524:3244) N. Lorsch II

Oettl - Walter 4:0/587:530/ 1:0 D. Rösch - Ott 2:2/573:582/ 1:1 Baumer - Müller 3:1/593:534/ 2:1 R. Rösch - Wernz 3:1/578:534/ 3:1 Krieger - Saal 3:1/615:540/ 4:1 A. Held - Günther 3:1/578:524/ 5:1Gesamt: 3524:3244/ 7:1