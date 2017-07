Sport Hirschau

18.07.2017

An der Mittelschule Hirschau führt der Sportunterricht kein Mauerblümchendasein. Das zeigte sich bei der Bezirkssiegerehrung für den Schulwettbewerb in Sachen Sportabzeichen im Freilandmuseum Neusath-Perschen.

Die Schule aus der Kaolinstadt belegte in der Kategorie A (50 bis 100 Schüler) den dritten Platz. Rund 6600 Kinder aus 98 Oberpfälzer Schulen hatten 2016 am Wettbewerb teilgenommen, zu dem der Bayerische Landessportverband alljährlich einlädt. Bei der Preisverleihung bedauerte die Oberpfälzer Bezirks-Sportabzeichenreferentin Maria Zwickenflug die rückläufigen Teilnehmerzahlen.Allerdings hätten sich diese nach dem Tief des Jahres 2008 zwischenzeitlich stabilisiert. Sie ermutigte jede Schule, auch künftig für diese sportliche Aktion zu werben und sich nicht entmutigen zu lassen. Für Kinder sei Sport ein ganz wichtiger Faktor um selbstbewusst, körperlich fit und gesund durchs Leben zu kommen. Außerdem sei Bewegung ein Bote für das Gehirn und helfe, das ein oder andere Tief besser zu durchschreiten. Die Mittelschule Hirschau belegte in der Kategorie A mit einer Beteiligungsquote von 48,33 Prozent den dritten Platz in der Oberpfalz. Im Landesentscheid kam sie zudem unter die ersten zehn in dieser Kategorie. Stolz nahmen, stellvertretend für ihre Mittelschüler, mit Vivian Weiß, Aaliyah Baumer und Johannes Zach die drei besten Hirschauer Schulportler zusammen mit Sportlehrerin Susanne Gebhardt die Urkunde entgegen.Außerdem wurde die sportliche Aktivität mit einem 100-Euro-Scheck belohnt. Nach der Siegerehrung konnten die Schüler an einer Führung durch das Oberpfälzer Freilandmuseum teilnehmen.