Sport Hirschau

31.01.2018

0 31.01.2018112

Erst sind die älteren Kicker in der Hirschauer Halle an der Reihe, dann haben die Kleinsten, die G-Junioren, ihren großen Auftritt: Der Budenzauber hat nichts von seinem Reiz verloren

Im Jahr 2000 ging das erste Turnierwochenende über die Bühne, und auch die nun schon 18. Auflage des Budenzaubers sorgte für gute Stimmung. 32 Mannschaften folgten dem Ruf der Jugendabteilung des TuS/WE Hirschau und boten den zahlreichen Zuschauern tollen und vor allem spannenden Hallenfußball in der Hirschauer Schulturnhalle.Der Samstag stand im Zeichen des Wasserwerks, den beide Turniersiege sackte die SpVgg SV aus Weiden ein. Bei den D-Junioren setzte sich die SpVgg im Halbfinale gegen die Gastgeber klar durch, im anderen Halbfinale schlug der FSV Gärbershof knapp den SV Etzenricht. Das Finale entschied die SpVgg SV Weiden im Siebenmeterschießen für sich.Im Turnier der E2-Junioren deutete sich relativ bald das Finale an, dass zwischen den beiden stärksten Teams des Turniers, der SpVgg Weiden und dem SV Raigering. Hier fiel im Endspiel ein einziger Treffer, und der ebenfalls erst im Siebenmeterschießen.Am Sonntag starteten E1-Junioren in den Tag, auch hier war bald klar, dass das Finale wohl SV Raigering gegen FV Vilseck heißen würde. Dem SVR gelang kurz vor Spielende dann der entscheidende Treffer zum Turniersieg.Zum Abschluss des Budenzaubers hatten die G-Junioren dann ihren großen Auftritt, erstmals auch in einem Turnier mit acht Mannschaften. Die goldenen Medaillen holte sich hier die SG Freihung/Kaltenbrunn, die das Finale gegen den FV Vilseck klar für sich entschied. Das hochmotivierte Team um Jugendleiterin Hildegard Gebhardt sorgte für das gewohnt perfekte Umfeld, so dass man von einem erfolgreichen Turnierwochenende sprechen kann.D-Junioren: 1. SpVgg SV Weiden, 2. FSV Gärbershof, 3. SV Etzenricht, 4. SG Schnaittenbach/Hirschau/Kemnath, 5. SG Ehenfeld/Kohlberg, 6. SV Hahnbach, 7. FC Schwarzenfeld 2, 8. SG Wernberg/Weihern 1E2-Junioren: 1. SpVgg SV Weiden, 2. SV Raigering, 3. FV Vilseck, 4. TuS/WE Hirschau, 5. SG Grafenwöhr, 6. SV Schwarzhofen, 7. FC Schwarzenfeld, 8. SG WernbergE1-Junioren: 1. SV Raigering, 2. FV Vilseck, 3. SG Wernberg, 4. SG Ehenfeld/Kohlberg, 5. SG Schnaittenbach/Kemnath, 6. SpVgg Pfreimd, 7. TuS/WE Hirschau, 8. FC EdelsfeldG-Junioren: 1. SG Freihung/Kaltenbrunn, 2. FV Vilseck, 3. SG Etzenricht/Weiherhammer, 4. TuS/WE Hirschaui, 5. SpVgg Ebermannsdorf, 6. SG Schnaittenbach/Kemnath, 7. SG Fahrenberg, 8. SG Ursulapoppenricht/Gebenbach