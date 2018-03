Sport Hirschau

19.03.2018

Für die Langläufer im Schülerbereich ging am Sonntag eine lange, anstrengende und vor allem erfolgreiche Saison zu Ende. In sechs Rennen maßen sie sich mit der deutschlandweiten Konkurrenz. Eine Athletin aus der Oberpfalz ist ganz vorne mit dabei.

Am Donnerstag reiste der Tross des SCMK Hirschau mit Sportlern, Trainern und Wachsern in den Schwarzwald, wo im Nordic-Center Notschrei die letzten drei Rennen stattfanden. Der Austragungsort des DCS-Finales war der gleiche wir beim Deutschlandpokal letzte Woche - kalt, schneesicher und mit Strecken, die den Sportlern alles abverlangten. Am Freitag stand ein Techniksprint in der freien Technik auf dem Programm, gefolgt von einem Massenstartrennen in der klassischen Technik am Samstag. Diese beiden Rennen komplettierten die Rennserie "Deutscher Schülercup", mit insgesamt sechs Rennen, von denen jeweils die vier besten in die Gesamtwertung eingehen. Den Abschluss machte eine Regionalstaffel mit je vier Läufern aus einem Skiverband.Der Techniksprint am Freitag ist eine der Rennformen, in denen Miriam Reisnecker besonders erfolgreich ist. In der vergangenen Saison hatte sie die Gesamtwertung gewonnen und sich auch in diesem Jahr durch tolle Resultate an der Spitze ihrer Altersklasse U15 platziert. Beim Techniksprint machte sie einmal mehr alles richtig und gewann auf der ein Kilometer langen Runde mit zwei Sekunden Vorsprung. Durch dieses Ergebnis machte sie die Meisterschaft vorzeitig klar und wurde erneut die beste deutsche Nachwuchslangläuferin ihrer Altersklasse.Auf schwerer Strecke stand am Samstag das Massenstart-Rennen an. Hier wurde taktiert, aber das Grundtempo war hoch, vor allem bei den Jungs in der U15. Hier machte Linus Uschold ein gutes Rennen und erreichte am Ende Platz 17. Er verbesserte sich im Verlauf der Saison konstant und erzielte einen deutlichen Leistungssprung zum Vorjahr. Auch Lukas Hoibl zeigte eine gute Form und wurde 13.Den Abschluss der Saison bildete die Regionalstaffel, mit jeweils vier Läufern aus einem Skiverband (Bayer, Sachsen, Thüringen etc...). Zwei Mädels und zwei Jungs aus unterschiedlichen Altersklassen bildeten eine Staffel. Die beste Staffel des bayerischen Verbandes, in der Miriam Reisnecker an Position drei gesetzt war, erreichte Platz zwei.Mit diesem letzten erfolgreichen Wettkampf-Wochenende ging für die Schüler des Oberpfälzer Skiverbandes eine erfolgreiche Saison zu Ende, die Älteren dürfen nächste Woche bei den deutschen Meisterschaften nochmal ran.