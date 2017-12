Sport Hirschau

20.12.2017

20.12.2017

Auch in dieser Saison nehmen Athleten des SCMK Hirschau an der Rennserie um den Deutschlandpokal teil. An sieben Wettkampf-Wochenenden mit je zwei Rennen gilt es, den deutschlandweit besten Athleten im Nachwuchsbereich Skilanglauf zu ermitteln.

Die Wettkampfmannschaft besteht neben den Trainern, Betreuern und Wachsern aus Fredericka Uschold (U16w), Jonas Mendl (U16m), Jonas Schröter (U18m), Moritz Bauroth (U20m), Julian Eder (U20m), Jakob Lauerer (U20m) und Jonathan Epp (U20m). Die ersten beiden Wettkämpfe fanden am vergangenen Wochenende im sächsischen Wintersportort Oberwiesenthal statt. Die Hirschauer sind mit den Strecken dort gut vertraut, da in den vergangenen Jahren häufig Rennen der Serie dort ausgetragen wurden.Am Samstag stand ein Sprint in der klassischen Technik auf dem Programm, gefolgt von einem 10-Kilometer-Rennen in der freien Technik am Sonntag. Einen hervorragenden Start in die Saison gab es für Jonas Schröter und Jonathan Epp, die jeweils den Prolog ihrer Altersklasse gewinnen konnten. Moritz Bauroth sprintete auf Platz zwei in der Klasse U20, ebenfalls noch im Prolog. Denn sie qualifizierten sich durch ihre Ergebnisse für die Finalläufe.Hier lief Moritz Bauroth ein überragendes Rennen und gewann vor seinem Teamkollegen Jonathan Epp. Jonas Schröter setzte sich ebenfalls bis in Finale durch, stürzte dann aber, in Führung liegend, und konnte auf der kurzen verbliebenen Strecke den Rückstand nicht mehr aufholen und wurde Sechster.Am Sonntag war die Strecke bei Neuschnee tief und bot somit allen erschwerte Bedingungen. Moritz Bauroth konnte seine Erfolg vom Vortag wiederholen und gewann nach einer starken Vorstellung seine Altersklasse mit 36 Sekunden Vorsprung. Jonathan Epp wurde Siebter, Jakob Lauerer, der wegen seines Studiums nur am Sonntag starten konnte, erreichte knapp dahinter Platz acht. Alles in allem ein sehr gelungener Saisonauftakt für den SCMK Hirschau.