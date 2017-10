Sport Hirschau

24.10.2017

Erst seit drei Wochen im Training - da hatten sich die Schwimmer(innen) des TuS Hirschau nicht allzu viel ausgerechnet für ihre Starts bei den Oberpfalzmeisterschaften der langen Strecken in Tirschenreuth. Umso erfreulicher ihre Ergebnisse.

Die sechs Schwimmer und Schwimmerinnen holten dreimal Silber und viermal Bronze. Insgesamt acht Vereine aus der ganzen Oberpfalz hatten für den Wettkampf mit 282 Einzelstarts und 123 Schwimmern gemeldet. Bei den Meisterschaften wurden die Strecken ab 200 Meter in den Schwimmstilen Brust und Schmetterling, von 400 bis 1500 Meter Freistil und 400 Meter Lagen absolviert. Aufgrund ihrer alles andere als optimalen Vorbereitung gingen die Hirschauer nur bei wenigen Rennen an den Start. Hierbei kam es zu spannenden Wettkämpfen.Bei seinen zwei Starts konnte Niklas Schenzel (Jahrgang 2001) über 200 Meter Brust den zweiten und 400 Meter Freistil den dritten Platz belegen. Cornelius Lohner (Jahrgang 2007) erreichte in persönlicher Bestzeit über 200 Meter Brust ebenfalls einen zweiten Platz. Katharina Ott zeigte im Jahrgang 2006 über 200 Meter Brust ein hervorragendes Rennen und schlug am Ende als Zweite an. Nicole Ott (Jahrgang 2003) wurde über 200 Meter Brust ebenfalls in persönlicher Bestzeit Dritte. Hannah Birner (Jahrgang 2002) zeigte über 200 Meter Brust ihre ganze Erfahrung und konnte den dritten Platz belegen. Lena Gimpl wurde im Jahrgang 2004 über die gleiche Strecke Dritte.