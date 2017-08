Sport Hirschau

10.08.2017

Nachbarduell auf der Löschenhöhe: Zu Gast bei der personell arg gebeutelten SG Ehenfeld/Hirschau II ist am Freitagabend der TuS Schnaittenbach. Der trifft zum dritten Mal in Folge auf ein Reserveteam. Ein gutes Omen?

Ehenfeld. (cgha) Die SG Ehenfeld blieb am vergangenen Wochenende gegen Altenstadt/Vohenstrauß ohne Punkt, aber die Leistung stimmte Trainer Martin Winkler durchaus positiv. Es war gegenüber dem Auftritt gegen Störnstein eine Steigerung und ein Schritt in die richtige Richtung. Dies ist vor dem Kaolinpott-Derby am Freitag, 11. August (19 Uhr), gegen den TuS Schnaittenbach auch notwendig, denn die Truppe von Spielertrainer Turan Bafra ist der Titelfavorit in der Kreisklasse Ost. Die Gäste starteten mit zwei Siegen gegen Vohenstrauß II und Weiden-Ost II optimal in die Saison und wollen auch in Ehenfeld gewinnen.Da hat die SG natürlich etwas dagegen, doch plagen sie große personelle Sorgen. Durch Verletzungen und Urlaub stehen Winkler acht Stammkräfte nicht zur Verfügung, in Altenstadt zog sich auch noch Marco Horn eine schwere Schulterprellung zu. Man muss also wieder auf die Unterstützung der Alten Herren hoffen, denn abschenken will man das Derby nicht - Ziel ist es, den haushohen Favoriten zu ärgern und der Bafra-Truppe den Spaß zu verderben.Bei Schnaittenbach sind Florian Hiltl und Chris Krisch noch verletzt, Fabian Hirmer ist im Urlaub und Johannes Bösl droht verletzungsbedingt auszufallen.