Sport Hirschau

27.04.2018

27.04.2018

Waren es verlorene zwei Punkte gegen Pfreimd, oder spielt gerade der eine Punkt, der vergangenen Sonntag am Ende noch übrig blieb, die entscheidende Rolle? Zeigen wird sich das in den nächsten beiden Wochen, die entscheidend werden können für den TuS/WE Hirschau. Vier Partien stehen noch an für die Truppe von Jörg Gottfried und in der entscheidenden Phase der Saison gibt es nun nur noch Endspiele, da die Konkurrenz in der Bezirksliga Nord ebenfalls fleißig punktet.

Am Sonntag, 29. April, um 15.15 Uhr tritt der TuS/WE beim FC Wernberg, einem Team aus dem gesicherten Mittelfeld der Liga an. Ein Selbstläufer wird das aber nicht werden, denn der FC verteilt sicher keine Geschenke und wird es den Kaolinern so schwer wie nur möglich machen.Die Truppe von Coach Erwin Zimmermann besticht durch enorme Ausgeglichenheit und einen hohen Teamgeist und stellt einen schwer zu bespielenden Gegner dar. Schon in Hinspiel stand der TuS/WE mit leeren Händen da, was aber eher an der eigenen Leistung als an der Stärke des Gegners lag. TuS/WE-Coach Jörg Gottfried wird auf die Stärken des FC hinweisen und seine Jungs entsprechend einstellen. Zum Remis gegen Pfreimd sagt er: "Sicherlich sind wir enttäuscht gewesen, die klare Pausenführung nicht über die 90 Minuten gebracht zu haben. Aber eine offensivstarke Mannschaft wie Pfreimd wird zu ihren Chancen kommen. Der enorme Kräfteverschleiß der letzten Wochen war unverkennbar und bei der Situation kurz vor Abpfiff kann man auch auf Tor für uns und nicht auf Stürmerfoul entscheiden."7 Spiele in 20 Tagen lügen halt eben dennoch nicht, insofern sind die Kaoliner froh, dass nun endlich wieder die "normalen" Wochen anstehen, auch wenn der Druck mehr und mehr zunimmt. Gottfried hofft, dass man nun vielleicht auch wieder in der Lage ist, das eigene Spiel über 90 Minuten durchzubringen, hat allerdings weiterhin massive personelle Sorgen.Fast ein kompletter Kader musste gegen Pfreimd ersetzt werden, zwar befinden sich Michael Pienz und Hubert Heckmann wieder im Training, für einen Einsatz über 90 Minuten wird es aber sicher nicht reichen. Zu den bekannten Ausfällen gesellt sich nun noch Matthias Brinster und hinter Stefan Dietl steht ein dickes Fragezeichen - sicher nicht die besten Voraussetzungen für die entscheidende Saisonphase also.