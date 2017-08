Sport Hirschau

09.08.2017

4

0 09.08.2017

Hirschau/Unterhaching. Die Elite der Nachwuchsmannschaften im deutschen Volleyball tritt bei der deutschen U20-Meisterschaft in Unterhaching gegeneinander an. Die Spieler werden als künftige Nationalspieler gehandelt oder sind es bereits. Den Titel holt der Gastgeber, bei dem auch Luis Großmann spielt.

"Ein unglaublicher Erfolg, das werde ich im Leben nicht vergessen", bilanziert der 19-jährige Großmann. Begonnen hat seine Volleyball-Karriere beim VC/TuS Hirschau. Nach acht Jahren Fußball, hat ihn sein Vater, der selbst jahrelang für Hirschau spielte, zum Volleyball gebracht. Eine gute Entscheidung, wie sich inzwischen herausstellte.Großmann bewies Talent und wechselte noch in der Jugend zum TB Regenstauf. "Dort ging ich vor allem wegen Oliver Niemann hin, der eine fantastische Nachwuchsarbeit leistet", erklärt der Student. Er rückte in die Herrenmannschaft auf und bekam erste Einsätze, doch ein Anruf lockte ihn vor die Tore Münchens. "Mihai Padaretu hat sich bei mir gemeldet und mich gefragt, ob ich nicht noch für den TSV Unterhaching in der Jugend spielen wollte."Er entschied sich dafür und stand in Unterhaching plötzlich neben anderen Top-Nachwuchsspielern auf dem Feld. "Unterhaching hat talentierte Jugendspieler aus ganz Bayern geholt", schwärmt Großmann. Die Krönung für den 19-Jährigen war dann die Teilnahme an der deutschen U20-Meisterschaft 2017. Die Vorbereitung fand auf hohem Niveau statt und beinhaltete sogar ein fünftägiges Trainingslager in Rumänien, wo gegen Erstligisten getestet wurde. "Mir war klar, dass ich bei der "Deutschen" als Ergänzungsspieler dabei bin, habe aber dann auch meine Spielzeit bekommen. Das hat mich sehr gefreut. Das Niveau ist unglaublich gut", erzählt Großmann. Unterhaching setzte sich in der Gruppenphase gegen den bayerischen Konkurrenten ASV Dachau, den VC Gotha und den SC Strande durch.Im Viertelfinale warteten die Hessen vom TuS Kriftel. Nach dem verlorenen ersten Satz, schafften die Hachinger das Comeback und zogen ins Halbfinale ein. Gegen Friedrichshafen folgte ein souveräner Sieg, bevor es im Finale wieder zum bayerischen Duell mit Dachau kam."Das war ein hartes und schwieriges Spiel, vor allem Jugendnationalspieler Simon Pfretzschner hat uns da einige Probleme gemacht", fasst Großmann zusammen. Am Ende setzte sich Unterhaching dennoch mit 2:1 (19:25, 25:17, 15:12) durch. Für Luis Großmann der größte Erfolg seiner bisherigen Karriere, die nun im Herrenbereich weitergehen soll."Ich werde erstmal bei Regenstauf bleiben. Das ist mit dem Studium am besten zu vereinbaren", erklärt er. Der 19-Jährige studiert molekulare Medizin in Regensburg, will nach dem Abschluss aber auch sportlich durchstarten. Nach der deutschen Meisterschaft habe er bereits einige Anfragen von Vereinen, auch aus der dritten Liga, bekommen, erzählt er.