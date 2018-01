Sport Hirschau

Schwere Aufgabe für die Bayernligakegler von FAF Hirschau: Sie empfangen am Samstag, 13. Januar (14 Uhr), den Spitzenreiter 1. SKK Gut Holz Zeil im Sportpark. Die Gäste gewannen bisher alle Spiele in der Fremde, zu Hause verloren sie lediglich gegen Goldener Kranz Durach. Die Kaoliner starten komplett ins neue Jahr. Jan Hautmann, Dominik Benaburger, Michael Plößel, Michael Plößl, Milan Wagner und Marcus Gevatter wollen die Siegesserie auf eigenen Bahnen mit zuletzt vier Siegen am Stück ausbauen.

Gegen eine nahezu komplette Mannschaft aus Zeil bedarf es schon einer weiteren Bestleistung, um diese Ziel auch zu erreichen. Sollten sich die Trainingsleistungen der vergangenen Wochen bestätigen, dürfen sich die Zuschauer auf ein spannendes Spiel freuen. Einen Favoriten gibt es in dieser Partie keinen. Heimstarke Kaoliner treffen auf das beste Auswärtsteam der Liga.Die Hirschauer liegen derzeit mit 9:11 Punkten auf Tabellenplatz vier. Um diesen sicher zu behalten, sind die beiden Punkte nötig. Nach ganz oben fehlen jetzt schon neun Zähler, die bei nur noch acht Spielen in dieser Saison nur noch theoretisch aufgeholt werden können.