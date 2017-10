Sport Hirschau

26.10.2017

5

0 26.10.2017

Kreisklasse Ost

14. SpieltagWeiden-Ost II - Altenstadt Sa. 14 UhrPirk - Waldau Sa. 15.30 UhrStörnstein - Ehenfeld So. 14 UhrSchnaittenbach - Vohenstr. II So. 14 UhrWaldthurn - ASV Neustadt So. 14 UhrPleystein - Flossenbürg So. 14 UhrDJK Neustadt - Luhe-Markt So. 14 Uhr1. DJK Neustadt 13 31:8 352. TuS Schnaittenbach 13 41:15 333. TSV Pleystein 13 26:13 304. SV Waldau 13 30:21 275. ASV Neustadt/WN 13 36:26 196. FC Weiden-Ost II 13 23:24 187. SpVgg Vohenstrauß II 13 15:16 188. SV Altenstadt/Voh. 13 23:27 189. TSV Flossenbürg 13 17:27 1810. SV Störnstein 13 21:28 1411. SpVgg Pirk 13 28:25 1312. FC Luhe-Markt 13 15:26 1213. FSV Waldthurn 13 11:28 514. SG Ehenfeld 13 8:41 2SV Störnstein SG Ehenfeld(cgha) Die befürchtete hohe Niederlage gab es nicht beim Spitzenreiter in Neustadt, Zählbares konnte die SG dennoch erwartungsgemäß nicht mitnehmen. Wieder mal gab es im Vorfeld der Partie diverse Nackenschläge zu verarbeiten, gleich sieben Spieler mussten im Laufe des Wochenendes für die Partie passen. Die Mannschaft hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles getan und es gelang auch, die Niederlage in Grenzen zu halten, letztlich konnte man erhobenen Hauptes die Heimreise antreten. Am Sonntag nun geht die Reise zum SV Störnstein, der Rückrundenauftakt steht an. Das der SVS nicht wieder wie schon im Hinspiel in Hirschau Punkte gegen die SG lassen will, sollte klar sein. Die Truppe von Trainer Tobias Schiener kommt allerdings nach wie vor nicht so recht in die Spur und rangiert nur zwei Zähler vor dem Relegationsplatz. Dass Störnstein 12 der 14 Zähler auf eigenem Platz geholt hat, zeigt, dass es wieder eine ganz schwere Partie für die Jungs von Martin Winkler werden wird. Dieser hofft, dass sich die personelle Schieflage wieder bessert und man auch am Sonntag alles in die Waagschale werfen wird, um entsprechend dagegenzuhalten.