02.08.2017

Sie hält immer voll dagegen: Auf dem Platz und auch daneben. Lisa Gall sagt immer klar ihre Meinung. Die Fußballtrainerin behauptet sich in der Männerdomäne Fußball und sagt den Herren der Schöpfung heute noch, wo es langgeht.

Sie schlägt Pässe, grätscht und gibt Kommandos - wie früher. Lisa Gall trainiert auch heute noch mit den Alten Herren der SG Hirschau/Schnaittenbach. Die gebürtige Passauerin, die schon lange in Seugast (Kreis Amberg-Sulzbach) lebt und in Hirschau eine Physiotherapie-Praxis betreibt, war 1998 die erste Frau, die der Gemeinschaft der Fußballtrainer Oberpfalz (GFT) beitrat. Und sie war die erste Frau in der Oberpfalz mit der B-Lizenz.Gall trainierte auch schon viele Frauenmannschaften in der Region und hat zuletzt die Frauenfußball-EM ganz genau verfolgt. Im Interview mit den Oberpfalzmedien spricht die 56-Jährige über den deutschen Auftritt in den Niederlanden, Bundestrainerin Steffi Jones und wie sie sich in der Männerwelt Fußball sieht.Lisa Gall: Das Abschneiden war absolut enttäuschend. Das war negative Werbung für den Frauenfußball. In dieser Mannschaft fehlt eine Spielerin, die je nach Situation mannschaftstaktische Signale setzt. Eine, die sagt, wo es langgeht. Das gab es in dieser Mannschaft nicht. Dzsenifer Marozsán ist das nicht. Sie hat zu viele Einzelaktionen, spielt zu sehr für sich selbst.Sara ist technisch und taktisch hervorragend. Sie ist aber noch sehr jung, braucht selbst noch Führung.Steffi Jones ist meiner Meinung nach viel zu weich. Ihre Vorgängerin, Silvia Neid, war da ein ganz anderes Kaliber, eine ganz andere Persönlichkeit. Sie hatte eine ganz andere Ansprache an die Spielerinnen. Steffi Jones kommt zu sehr als Kumpel rüber. Aufstrebende Damenmannschaften brauchen keinen Kumpeltrainer. Eine Trainerin braucht eine sehr starke Persönlichkeit.Grundsätzlich gilt auch hier: Frauen müssen doppelt so gut sein, um halb so anerkannt zu sein. Aber das gilt ja nicht nur für den Fußball. Frauen haben auch nicht dieses Geltungsbedürfnis, um oben stehen zu wollen. Die wollen etwas bewegen und nicht von einem Podest aus delegieren.Ich habe eine ganz strikte Linie, die gebe ich vor. Da bin ich eher auch autoritär. Wenn ich ein Training halte, dann bestimme ich, was gemacht wird. Der Spaß darf aber nicht verlorene gehen.Nein, bisher noch nicht. Das würde mich auch nicht reizen. Was mich eher reizen würde, wäre, eine Jugend Mannschaft zu trainieren und sie von der E- Jugend bis zur B-Jugend zu führen.Überhaupt nicht. Das Vorstandsteam um Ernst Jäckl war da total souverän. Ich war da immer sehr willkommen. Da gab es keine negativen Stimmen.Naja, es wäre vielleicht anders gewesen, wenn ich im Herrenbereich als Trainer unterwegs gewesen wäre, da wäre ich ja eine Konkurrentin gewesen.Also, ich hatte nie Probleme in dieser Männerwelt.Da stört mich eines: Erfolgreicher Fußball im Jugend- und unteren Amateurbereich definiert sich nur über die Platzierungen. Dabei ist es für Trainer viel wichtiger, ein Team zu formen, das Spaß hat. Man muss den Spaßfaktor wieder hochleben lassen. Und man muss es auch schaffen, schwächere Spieler zu integrieren.Wenn ich mit den Alten Herren Fußball spiele, macht es immer viel Spaß. Das ist meine Generation, die haben noch diese Philosophie vom Fußball. Da zählt die Mannschaft und Sepp Herbergers Grundsatz von den elf Freunden.Um bei der Trainergemeinschaft mitzumachen, brauchte ich als Pionierin damals keine dafür zu begeistern. Sie sind alle von selbst gekommen. Diese Trainerinnen, die meist Mädchenmannschaften trainieren, wollen sich hier einfach weiterbilden. Das ist auch eine konkurrenzfreie Geschichte zu den Männern. Ich bin froh, dass es in den vergangenen Jahren mehr geworden sind,