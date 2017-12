Sport Hirschau

Hirschau/Bayerisch Eisenstein. Bei hervorragenden Schneeverhältnisse im Bayerwald absolvierten zehn Hirschauer Langläufer ein dreitägiges Trainingscamp. Eine gute Mischung aus langen extensiven und kürzeren intensiven Einheiten soll die auf nationaler Ebene startenden Sportler gut auf die kommenden Wettkämpfe vorbereiten. Da traf es sich gut, dass der SV Bayerisch Eisenstein nach mehrjähriger Abstinenz wieder einmal einen Nacht-Staffelsprint ausrichtete, an dem auch sechs Hirschauer Staffeln teilnahmen.

Um 17 Uhr erfolgte in der mit perfektem Flutlicht ausgeleuchteten Hohenzollern-Ski-Arena der erste Startschuss. Pro Team war ein Läufer in der klassischen und einer in der freien Technik am Start, die sich nach jeweils einer Runde abwechselten. Insgesamt gingen 74 Staffeln an den Start, darunter auch viele starke Sportler aus Tschechien, die bereits im Weltcup gestartet waren, sowie der ehemalige Olympia-Medaillen-Gewinner Josef Wenzl.Je nach Altersklasse waren zwischen zwei Mal 700 Meter und acht Mal 1200 Meter zu absolvieren. Im hochkarätigen Starterfeld präsentierten sich die Hirschauer gut. In der Altersklasse U14/15w sicherten sich Svenja Schröter und Lisa Gebhard den Sieg.Im Feld der Herren mussten sich die Teams Jonathan Epp/Johannes Pfab sowie Jakob Lauerer/Jonas Schröter nur den tschechischen Top-Teams geschlagen geben und belegten die Plätze vier und fünf.