Sport Hirschau

25.04.2018

25.04.2018

Zweimal Bronze durch Cornelius Lohner war die Ausbeute der Mädchen und Jungen des TuS Hirschau am Sonntag bei den Bezirksmeisterschaften im Schwimmen der Jahrgänge 2006 bis 2009 im Realschulbad in Weiden. Acht Vereine aus der Oberpfalz hatten für die Meisterschaft gemeldet. Die Hirschauer waren mit drei Jugendlichen bei dem Wettkampf mit insgesamt 560 Einzelstarts vertreten. Bei optimalen Bedingungen kam es in den vier Schwimmlagen mit 16 Einzelwettbewerben von 100 Meter bis 200 Meter zu spannenden Wettkämpfen. Für die herausragenden Ergebnisse der Hirschauer sorgte Cornelius Lohner (Jahrgang 2007). Wie schon vor zwei Wochen beim Frühlingsschwimmen in Tirschenreuth zeigte er sich in blendender Form. Er schlug über 100 Meter Brust in persönlicher Bestzeit ebenso als Dritter an wie über 100 Meter Schmetterling.