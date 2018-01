Sport Hirschau

24.01.2018

8

0 24.01.2018

Wenn der Fußball-Nachwuchs unten in der Halle tobt, sind die Tribünen mit Eltern, Großeltern und Freunden gut gefüllt. Wie auch bei den Turnieren der DJK Ehenfeld, bei denen kein Startgeld gezahlt werden muss. Die Ausrichter setzten auf etwas ganz anderes.

Zum Ende des Winters trafen sich 35 Mannschaften von der F- bis zu den B-Junioren in der Hirschauer Schulsporthalle. Beim Jugendurnier der DJK Ehenfeld-Massenricht konnten sie zeigen, was sie in den Wintermonaten dazu gelernt haben. Am Samstag trafen sich fünf D-Jugendmannschaften um sich im Modus "jeder gegen jeden" zu messen. Den 1. Platz belegte die SG Ehenfeld/Kohlberg, den 2. Platz die JFG Obere Vils und den 3. Platz die SG Etzenricht/Weiherhammer. Danach sahen die Zuschauer spannende Spiele der acht teilnehmenden C-Jugendteams. Das Endspiel gewann die JFG Haidenaab-Vils gegen die SpVgg Pfreimd mit 2:0. Das Spiel um den 3. Platz entschied die SpVgg Vohenstrauß gegen den TuS Rosenberg mit 2:1 für sich. Ab 17 Uhr trafen dann die Spieler der fünf B-Juniorenmannschaften aufeinander. Hier setzte sich die SG Ehenfeld/Hirschau/Kohlberg/Schnaittenbach vor der SG Etzenricht/Mantel-Weiherhammer/Neukirchen und der JFG Obere Vils durch. Am Sonntag maßen sich dann 8 Mannschaften in einem E-Jugendturnier. Als Sieger ging die SG Kaltenbrunn/Freihung vor der SG Schnaittenbach/Kemnath und dem SV Raigering hervor.Spannung pur boten dann die acht Mannschaften des F-Jugendturniers. Nicht nur viele Halbfinalpartien und Platzierungsspiele wurden durch Neunmeterschießen entschieden, sondern auch das Spiel um Platz 3 des FV Vilseck gegen die SG Ehenfeld/Kohlberg (4:3) und das Endspiel des TuS Schnaittenbach gegen die SG Freihung/Kaltenbrunn (4:2). Bürgermeister Hermann Falk überreichte die Preise an die Mannschaften und Spieler. An beiden Tagen war die Zuschauertribüne der Schulsporthalle mit sehr vielen Fans sehr gut besetzt. Besonders bei den Turnieren der kleinen Kicker am Sonntag, feuerten viele Eltern ihren Nachwuchs an. Die Jugendabteilung unter ihren Leitern Martin Winkler und Roland Siegler wurde dafür belohnt, keine Startgebühr zu verlangen, sondern auf den Hunger und Durst der Teilnehmer und Zuschauer zu setzen.