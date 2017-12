Sport Hirschau

03.12.2017

03.12.2017

Mit 3392:3310 und 6:2 Punkten holten sich die Zweitligakegler von Rot-Weiss Hirschau im erwartet schweren Auswärtsspiel in Luhe die Weihnachtspunkte ab. Mit gemischten Gefühlen fuhr man nach Luhe, da man die nicht einfach zu spielenden Bahnen schon genauestens einzuschätzen wusste. Zu Beginn startete der als Ersatz für Patrick Krieger aufgestellte Jürgen Wenzl gegen Patrick Fickenscher. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen entwickelte sich, das Wenzl mit 544:526 und 2:2 Punkten für sich entschied. Die erste Hürde war genommen. Alexander Held, der zeitgleich gegen Manuel Kessler antrat, tat sich etwas schwerer und hatte am Ende nicht das nötige Glück, um den Mannschaftspunkt einzufahren. Mit 536:544 und 2:2 Punkten musste er seinen Punkt an Kessler abgeben.

Punktgleichheit und zehn Kegel in Front war die Ausgangssituation, als sich Daniel Rösch gegen Ivan Bosko aufmachte. Rösch hatte jedoch einen schlechten Start und konnte sich an Bosko nicht mehr heranarbeiten. Er verlor sein Spiel gegen den stärksten Wildenauer mit 553:593 bei 2:2 Punkten. Im Nachbarduell standen sich Bastian Baumer und Michael Grünwald gegenüber. Baumer wusste um die Brisanz in diesem Match, und er wusste, dass ein weiterer Punktverlust nicht mehr zum Aufholen gewesen wäre. Doch ihm gelang ebenso ein hervorragendes Spiel, in dem er Grünwald bei 593:527 und 3:1 nicht den Hauch einer Chance ließ. Damit war er zusammen mit Bosko Tagesbester, holte den Punktausgleich, und legte noch 36 Kegel drauf.Bei diesem noch relativ geringen Vorsprung war nun die Schlusspaarung gefordert. Mike Oettl, der sich in dieser Saison bisher sehr konstant zeigte, war gegen Daniel Wutz der erste Hoffnungsträger für die Kaoliner. Das Spiel, das sich als nervenaufreibende Partie zeigte, war bis zum Schluss hin spannend und knapp. Doch Oettl holte sich bei ausgeglichenen Sätzen über das Ergebnis von 586:562 verdient den Mannschaftspunkt. Mit Robert Rösch trat der zweite Hoffnungsträger in der Schlusspaarung gegen Manuel Klier an. Rösch bestritt ein konzentriertes Spiel und war zudem mental gut drauf. Er sorgte mit seinem beherzten Auftritt und dem Ergebnis von 580:558 bei 3:1 Satzpunkten für einen verdienten Sieg. Damit bleibt Rot-Weiss Hirschau über die Winterpause auf Platz vier. Der Abstand zu Platz drei beträgt gerade mal einen Punkt, auf Platz zwei sind es zwei Punkte. Großbardorf, mit 16:2 Punkten Tabellenführer, wird weiterhin als erster Aufstiegskandidat gehandelt.SC Luhe Wildenau Rot-Weiss Hirschau 2:6Fickenscher - Wenzl 526:544/2:2/ 0:1Kessler - A. Held 544:536/2:2/ 1:1Bosko - D. Rösch 593:553/2:2/ 2:1Grünwald - Baumer 527:593/1:3/ 2:2Wutz - Oettl 562:586/2:2/ 2:3Klier - R. Rösch 558:580/1:3/ 2:4Gesamt: 3310:3392/ 2:6