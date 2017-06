Sport Hirschau

Am Pfingstwochenende steht für das weibliche U18-Team des SKV TuS Hirschau der Saisonhöhepunkt auf der Tagesordnung. Denn dann findet in Ludwigshafen-Oggersheim die deutsche Jugendmeisterschaft im Kegeln statt. Nachdem sich die Hirschauerinnen sowohl in der Bayernliga Gruppe 2 als auch im Halbfinale und Finale Anfang April souverän durchsetzen konnten, starten sie als bayrischer Meister 2017 unter dem Kürzel BY 1. Neben Hirschau vertreten in der weiblichen U18 zudem der SKK Raindorf und der KV Bamberg die bayerischen Farben.

Am Samstag beginnt in den frühen Morgenstunden der Mannschaftswettbewerb der U18 Jugend und somit auch der Kampf um die Medaillenränge. Das Großereignis wird im Wechsel mit der männlichen U18 durchgeführt. Ernst für die Kaolinerinnen wird es um 9 Uhr mit dem Start der ersten Spielerin. Die weiteren Startzeiten sind 11 Uhr, 13.30 Uhr und 15.30 Uhr. Vertreten werden die Hirschauer Farben durch Vanessa Benaburger, Alexandra Auburger, Tina Volkmer und Jasmin Plößel. Letztgenannte greift dann am Pfingstsonntag ab 14.30 Uhr erneut in das Spielgeschehen ein. Dann geht es für die Hirschauer Gastspielerin um die Qualifikation im Einzelwettbewerb der U18. Insgesamt streiten 24 Spielerinnen um die 12 Endlaufplätze.