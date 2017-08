Sport Hirschau

06.08.2017

Mit einem Zähler mussten sich die Kaoliner bei der Heimpremiere in der Bezirksliga Nord im Hirschauer Sportpark gegen die SpVgg Vohenstrauß zufrieden geben. Ein für beide Mannschaften gerechtes 1:1-Remis in einer Partie, die die Zuschauer nicht von den Sitzen riss. Zu Beginn waren die Hausherren die aktivere Mannschaften, zunächst verpasste Lukas Schärtl (8.) eine Hereingabe von Matthias Brinster, in der 15. Minute herrschte nach einer Pfab-Ecke Verwirrung im Gästestrafraum, die der TuS/WE aber nicht nutzen konnte.

Ein Schuss von Fabian Ertl (22.), den Alexander Köck über die Latte lenkte, leitete den Umschwung ein. Die Gäste waren nun auf dem Vormarsch, die Kaoliner sahen sich weitestgehend in der eigene Hälfte gebunden.Lebhafter wurde die Partie nun im zweiten Abschnitt, in der 56. Minute wurde Lukas Schärtl fein von Benny Sehr geschickt, allerdings drängte ihn Gästekeeper Kederer fair ab. Kurze Zeit später verfehlte ein Kopfball von Vohenstrauß-Kapitän Florin Kett nur knapp das Tor. In der 61. Minute befand sich die Gästeabwehr nach einem Freistoß von Johannes Pfab im Tiefschlaf, Lukas Schärtl sagte danke und stellte auf 1:0 für den TuS/WE.Der Gegentreffer weckte die Gäste und hemmte offenbar die Hausherren, nur drei Minuten später wurde der eingewechselte Johannes Stahl geschickt und überwand Keeper Köck aus halbrechter Position zum Ausgleich. Glück hatten die Hausherren nach 77 Minuten, nachdem das Schiedsrichtergespann zu Unrecht auf Abseits gegen die Gäste entschied.Den Schlusspunkt in einer ausgeglichenen Partie setzte dann Raphael Hirmer, dessen strammer Schuss von Keeper Kederer gerade noch so entschärft werden konnte. In der Schlussphase waren beide Teams darauf bedacht, keinen Fehler mehr zu machen und den Punkt mitzunehmen.TuS/WE Hirschau: Köck, Huber (70. Hirmer), S. Falk, Brinster (21. Schuster), Dietl, P. Falk, J. Pfab, Weih (81. Kügler), Schärtl, Sehr, PienzSpVgg Vohenstrauß: Kederer, Gmeiner (53. Stahl), Schmidt, Kett, Schieder, S. Striegl, Zäch, Ertl (86. S. Striegl), Gottfryd (65. Dupal), Muessig, FrankTore: 1:0 (61.) Lukas Schärtl, 1:1 (64.) Johannes Stahl - SR: Thomas Fischer (ASV Burglengenfeld) - Zuschauer: 205