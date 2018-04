Sport Hirschau

Schon zur Pause ist alles klar: Der TuS/WE Hirschau feiert am Freitagabend im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Nord einen klaren 4:0-Sieg gegen den FC Amberg II. Der leistet sich fatale Fehler, die vor allem ein Hirschauer eiskalt bestraft.

(cgh) Die Elf von Trainer Jörg Gottfried war auf ein schnelles Tor aus. Das hätte Matthias Brinster nach 180 Sekunden auch machen müssen, scheiterte aber zweimal alleine vor FC-Schlussmann Moritz Plößl. Besser machte es dann nach sechs Minuten Martin Freimuth, der nach einer schönen Kombination über Johannes Pfab und Raphael Hirmer im Nachschuss erfolgreich war. In der 14. Minute bediente Benni Sehr per Freistoß Kapitän Johannes Pfab, der platziert auf 2:0 erhöhte.Die Gäste ließen fast alles vermissen, fanden offensiv nicht statt und leisteten sich in der Defensive fatale Fehler. Nach 21 Minuten war es wieder Martin Freimuth, der eine gelungene Kombination über Stefan Pfab und Raphael Hirmer wuchtig unter die Latte schoss. Freimuth hatte nach einer halben Stunde auch per Kopf die nächste dicke Gelegenheit, brachte den Ball aber nicht an Plößl vorbei. In der 32. Minute musste TuS/WE-Keeper Alexander Köck das einzige Mal während der gesamten Partie ernsthaft eingreifen, bezeichnenderweise wurde er vom Teamkollegen Benni Sehr geprüft, verhinderte aber gekonnt das Eigentor. Ein Musterbeispiel für das mangelhafte Defensivverhalten der Gäste war dann der vierte Treffer: Johannes Schuster erkämpfte sich im Amberger Strafraum den Ball, legte quer auf Martin Freimuth, der problemlos seinen Dreierpack schnürte. Das Kellerduell war somit schon zur Pause entschieden. Der zweite Durchgang war weitestgehend ereignislos, die Hausherren wollten - die Gäste konnten nicht mehr. Zwar boten sich den Gottfried-Schützlingen weitere Chancen, diese wurden aber alle liegen gelassen. Einzig die Verletzung von Johannes Schuster trübte diesen Freitagabend. Der Hirschauer schied mit einer Muskelverletzung aus und droht länger auszufallen.TuS/WE Hirschau: Köck (67. Wittmann), Brinster, Dietl, P. Falk, J. Pfab, Schuster (64. Horn), Freimuth, Sehr, Hirmer, S. Pfab, Kügler (46. Stegmann)FC Amberg II: Plößl, Stemp, Hohe, Flierl, Meier (33. Lache), Ram, Roessler, Stadler, Kramer (27. Haller), Geitner, LeitenbacherTore: 1:0 (6.) Martin Freimuth, 2:0 (14.) Johannes Pfab, 3:0/4:0 (21./41.) Martin Freimuth - SR: Dieter Dendorfer (TSV Sattelpeilnstein) - Zuschauer: 151