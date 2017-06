Ostbayerische Fanclubs des 1. FCN treffen sich in Hirschau

Sport Hirschau

02.06.2017

0 02.06.2017

(fdl) In der Oberpfalz hat der 1. FC Nürnberg viele Fans. Die Fanclubs des Bezirks Ostbayern trafen sich zur Jahresversammlung in Hirschau. Dabei war auch der gebürtige Weidener und FCN-Spieler Dennis Lippert (sitzend). Der 21-Jährige ist am Kreuzband verletzt und wird die kommenden Monaten ausfallen. Er nahm sich die Zeit, fleißig Autogramme zu schreiben, und trug ich ins Goldene Buch der Stadt ein. Ausgerichtet hatten das Treffen die FCN-Freunde Hirschau. Der Vorsitzende bezeichnete sie als den "familiärsten Fanclub im Bezirk". Vom Kleinkind bis zur Oma sei alles vertreten. Bild: exb