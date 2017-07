Sport Hirschau

21.07.2017

Vor exakt 69 Tagen sichert sich der TuS/WE Hirschau den Meistertitel der Kreisliga und bucht das Ticket in die Bezirksliga. Zum gleichen Zeitpunkt ist der SV Sorghof in der Landesliga Mitte auf seiner Abschiedstournee unterwegs - jetzt kommt es zum Treffen.

Hirschau/Ehenfeld. Der Spielplan will es nun, dass beide Teams sich am Samstag, 22. Juli, um 16 Uhr auf der Ehenfelder Löschenhöhe gegenüber stehen.Insgeheim geträumt haben die Kaoliner schon lange von der Bezirksliga, dass man nun aber innerhalb von zwei Jahren zweimal als Meister eben in jene Bezirksliga aufsteigt - damit konnte niemand rechnen. Natürlich will man die Euphorie und die positive Anspannung aus der vergangenen Saison mitnehmen, jedoch bekommt man es mit einem schwer einzuschätzendem Gegner zu tun. Trotz einer Vielzahl an Abgängen geht der Absteiger beim Aufsteiger als Favorit an den Start, allerdings war es für Neu-Trainer Hans-Jürgen Plößl keine leichte Vorbereitung bei den Indianern. Verletzungen und Urlaub störten die Vorbereitungsphase, welche der SVS-Coach mit "viel Luft nach oben" bewertete. Trotz aller Widrigkeiten hofft Plößl aber, in Ehenfeld eine schlagkräftige Truppe aufs Feld schicken zu können.Einer wird sich auf die Löschenhöhe sicher ganz besonders freuen: DJK-Eigengewächs Andy Meyer wechselte im Juni 2012 von Ehenfeld nach Sorghof und wird erstmals somit nicht im DJK-Trikot auf der Löschenhöhe um Punkte spielen. Ein ganz besonderes Augenmerk sollten die Kaoliner auch auf die Sorghofer Tormaschine Udo Hagerer richten, der in den letzten 75 Bezirksliga-Spielen 75 Treffer markierte.TuS/WE-Coach Jörg Gottfried war mit der Vorbereitung seiner Jungs weitestgehend zufrieden. "Wir müssen wie in der vergangenen Saison als Mannschaft verteidigen und dürfen wenig zulassen", so Gottfried. Die Testspiele haben zudem gezeigt, dass es nicht den Torjäger in Hirschau gibt - die komplette Offensive kann Tore machen.Die Qual der Wahl hat der Trainer nun für Samstag, da bis auf Christian Bunk alle Spieler zur Verfügung stehen. Mit Rückkehrer Martin Kügler wurde der ausgeglichene Kader weiter verstärkt, aus Gebenbach kehrte er zu seinem Ausbildungsverein zurück. Mit dabei sein wird Kügler am Samstag aber nicht, da er nach einer langwierigen Verletzung noch Trainingsrückstand hat.