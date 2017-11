Sport Hirschau

Jeder kennt in diesem Derby jeden, und jeder weiß, dass die Tagesform entscheidend sein wird: Auch wenn der SC Luhe-Wildenau den vorletzten Platz in der 2. Kegel-Bundesliga belegt, ist den Akteuren von Rot-Weiss Hirschau bewusst, dass es eine sehr schwere Partie wird. Rot-Weiss muss auf der nicht einfach zu spielenden Bahn erst einmal ins Spiel finden. Nur wenn das von Anfang an gelingt, haben die Gäste Siegchancen. In den letzten Partien waren Ivan Bosko und Manuel Kessler die beständigsten Spieler des SC Luhe-Wildenau. Alle anderen liegen im Mittelfeld der Schnittliste, oder etwas weiter hinten. Die Kaoliner rangieren hier etwas weiter vorne und sollten zumindest auf dem Papier einen leichten Vorteil haben.

Mit bisher erst drei Zählern in der laufenden Saison sind die Gastgeber noch nicht weit gekommen und müssen deshalb unbedingt punkten. Rot-Weiss wird in voller Formation antreten und rechnet natürlich mit einem Sieg. Ob sich der SC in diesem Spiel besser als bisher präsentieren kann, bleibt offen. Die Kaoliner dürfen und werden jedenfalls nicht so naiv sein, den Gegner zu unterschätzen. Spielbeginn am Samstag, 2. Dezember, ist um 12.30 Uhr.