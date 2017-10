Sport Hirschau

09.10.2017

2

0 09.10.2017

Am Ende entschieden drei Holz: Die Kegler von Rot-Weiss Hirschau setzten sich in der zweiten Runde des DKBC-Pokals knapp mit 5:3 Punkten und 3518:3515 Holz gegen den ASV Neumarkt durch.

So hatten sich die Kaoliner die Partie nicht vorgestellt: Nach 60 Schub lag das Starttrio Mike Oettl, Daniel Rösch und Bastian Baumer bereits mit 80 Kegel hinten. Doch dann loderte der Siegeswillen der Hirschauer auf, sie drehten auf den nächsten 60 Schub so richtig auf und machten aus dem Rückstand eine 15-Holz-Führung. Mike Oettl setzte sich mit 3:1 (585:583) gegen Bernd Kölbl durch, etwas entspannter punktete Daniel Rösch gegen Stephan Drexler (4:0, 612:573), bei Bastian Baumer war nach den ersten 60 Schub eigentlich schon klar, dass sein Gegner Jens Weinmann gewinnen würde. Doch der Hirschauer bäumte sich gegen die drohende Niederlage auf und holte sich zwei Sätze, unter dem Strich ging der Zähler mit 620:583 Holz aber an den Neumarkter. Hirschau führte mit 2:1 und vier Holz.Robert Rösch, ein Garant für gute Ergebnisse, blieb mit einem Ergebnis von 566 Holz unter seinen Möglichkeiten. Obwohl auch sein Gegner Daniel Süß nicht überzeugte, sicherte sich dieser mit 578 Holz bei 2:2 Punkten den Punkt für Neumarkt. Hirschaus Ersatzspieler Dieter Held zeigte Schwächen und verlor mit einem mäßigen Ergebnis knapp. Mit 549:551 Holz bei 2:2 Punkten unterlag er den Neumarktern Sven Neuner und Manuel Bachmeier.Die Hoffnung der Hirschauer ruhte nun auf Alexander Held, der sich mit Johannes Arnold duellierte. Im Verlauf der Durchgänge zeigte sich, dass Held das konstantere Spiel ablieferte, bei 623:610 Holz und 3:1 Punkten auf den letzten Schüben alles richtig machte und nicht nur für den Mannschaftssieg sorgte, sondern damit auch Bestleistung an diesem Tag zeigte.ServiceSo erreichen Sie uns:Sport-Redaktion Amberg:Christian Frühwirth (09621) 306-260Reiner Fröhlich (09621) 306-261E-Mail: az.sport@oberpfalzmedien.deFax: (09621) 306-250