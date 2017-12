Sport Hirschau

Im letzten Spiel des Jahres in der 2. Kegel-Bundesliga Nord/Mitte erwartet Rot-Weiss Hirschau das Schlusslicht KV Liedolsheim. Die Gäste haben nichts zu verlieren und werden ungebremst loslegen. Dennoch sehen sich die Hirschauer in der Lage, diese Aufgabe zum Rückrundenstart zufriedenstellend zu lösen. Selbst nach einigen kleineren Rückschlägen fallen die Kaoliner nicht in ein Loch und werden voll auf Sieg spielen. Liedolsheim darf nicht in die Situation kommen, das Spiel an sich reißen zu wollen, denn dann könnte sich die Partie als etwas schwieriger gestalten.

Das Ziel der Hirschauer Truppe um Mannschaftsführer Bastian Baumer ist es, mit zwei Punkten in die Rückrunde zu starten. Alles andere wäre eine böse Überraschung. Nach jetzigem Stand sind alle Spieler an Bord. Beginn der für die weitere Rückrunde richtungsweisenden Partie ist am Samstag, 16. Dezember, um 13.15 Uhr im Hirschauer Sportpark.