Sport Hirschau

15.01.2018

4

15.01.2018

Die Kegler von Rot-Weiss Hirschau starten mit einem Auswärtserfolg in das neue Jahr und verteidigen Platz drei in der 2. Bundesliga. Dennoch ist der Mannschaftsführer so gar nicht zufrieden.

Beim FSV Erlangen-Bruck setzten sie sich die Hirschauer mit 6:2 Punkten bei 3398:3363 Holz durch und hielten den Anschluss an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Der Erlanger Michael Ilfrich hatte Alexander Held im Griff und holte mit 563:547 Holz bei 2:2 Sätzen den ersten Mannschaftspunkt für den Gastgeber. Doch dann blieben die Erlanger Kai Uwe Baer und Florian Winkler bei schwachen 494 Holz hängen. Das war eine Einladung für Bastian Baumer. Der konnte zwar auch nicht glänzen, holte sich aber mit 526 Holz und 4:0 Sätzen den Mannschaftspunkt. In den Mittelpaarungen Robin Straßberger gegen Mike Oettl und Michael Bucko gegen Daniel Rösch war Spannung angesagt. Straßberger hatte in Oettl einen hartnäckigen Gegner, den er nicht unter Kontrolle bekam. Mit 582:555 und 3:1 sorgte Oettl für die Hirschauer Führung.Im anderen Duell war Bucko richtig gut in Form, hatte gegen den schwachen Daniel Rösch zu keinem Zeitpunkt ein Problem und glich mit seinem 3:1 und 593:529 zum 2:2 aus. Die Hirschauer Hoffnungen lagen nun bei Patrick Krieger und Robert Rösch, die in der Vergangenheit immer überzeugten. Krieger tat sich zwar zu Beginn gegen den gut spielenden Lukas Biemüller schwer, doch hatte er am Ende die bessere Spielanlage. Mit 602:576 Holz bei 2:2 Sätzen ging der Mannschaftspunkt verdient an den Hirschauer. Heiko Gumbrecht war zwar etwas besser drauf, hatte es aber mit dem Tagesbesten Robert Rösch zu tun, gegen den er machtlos war. Mit 612:582 Holz und 3:1 Sätzen besiegelte Rösch den Rot-Weiss-Sieg.Dennoch möchte Hirschaus Mannschaftsführer Bastian Baumer das Spiel schnell vergessen. Denn bei solch großen Leistungsschwankungen kann es leicht mal ins Auge gehen. Jetzt aber stehen die Kaoliner auf dem dritten Rang. Chance, die Platzierung zu verbessern, haben die Hirschauer im Heimspiel gegen den Zweitplatzierten Kaiserslautern.

M. Ilfrich - A. Held 2:2/563:547/ 1:0

K. Baer/F. Winkler - Baumer 0:4/494:526/ 1:1R. Straßberger - M Oettl 1:3/555:582/ 1:2M. Bucko - D. Rösch 3:1/593:529/ 2:2L. Biemüller - P. Krieger 2:2/576:602/ 2:3H. Gumbrecht - R. Rösch 1:3/582:612/ 2:4Gesamt: 3363:3398/ 2:6