Sport Hirschau

05.10.2017

Heimspiel für Rot-Weiss Hirschau in der zweiten Runde des DKBC-Pokals: Zu Gast am Sonntag, 8. Oktober (13 Uhr) ist der ASV 1860 Neumarkt. Der in der 2. Bundesliga Süd/West spielende ASV konnte in der ersten Runde überzeugen und ließ SKK Viktoria Fürth keine Chance. Mit 8:0 Punkten und einem Gesamtergebnis von 3576:3380 zeigte Neumarkt, wer Herr im Haus ist, und qualifizierte sich souverän für die nächste Runde.

Rot-Weiss Hirschau hatte in der ersten Pokalrunde ein Freilos und steigt jetzt in den Wettbewerb ein. Gegen die stark besetzten Neumarkter werden sich die Hausherren gehörig ins Zeug legen müssen. Ein Trumpf ist sicherlich die Heimstärke. "Sie muss Geltung kommen", so Mannschaftsführer Bastian Baumer, "dann werden auch die Jungs aus Neumarkt zu beißen haben".Ausgehend von einer vollständigen Mannschaftsbesetzung sind beide Teams gleichwertig. Neumarkt liegt nach den ersten Spielen auf Platz sechs der Tabelle der 2. Bundesliga Süd/West. Hirschau nach dem vergangene Woche verlorenem Spiel gegen Kaiserslautern auf Rang vier der 2. Bundesliga Nord/Mitte. Man darf also gespannt sein, welche Mannschaften sich durchsetzt und sich für die dritte Runde des DKBC-Pokals qualifiziert.